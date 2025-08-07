Quinta, 07 de Agosto de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará

Ação marca encerramento de conferência de mulheres indígenas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/08/2025 às 00h11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homologou nesta quarta-feira (6) três terras indígenas no Ceará. Ele assinou as portarias com o reconhecimento das áreas no último dia da 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que reuniu em Brasília cerca de 5 mil participantes de cerca de 100 povos de todo o Brasil.

As terras homologadas foram as seguintes: Pitaguary, Lagoa da Encantada e Tremembé de Queimadas. Lula afirmou que o reconhecimento das áreas ancestrais devolverá a autonomia aos povos originários das regiões.

"Agora é criar condições para que vocês possam fazer o uso que acharem melhor daquela terra e poderem continuar criando a família de vocês”, declarou Lula. “Vocês precisam aproveitar que nós estamos no governo. Eu tenho certeza que nós somos a melhor chance que os povos indígenas deste país têm para conquistar as suas terras”, acrescentou.

Com os novos atos, subiu para 16 o total de terras indígenas homologadas desde 2023. Segundo o Palácio do Planalto, o governo superou o compromisso firmado no período de transição que previa 14 áreas homologadas.

As três novas terras indígenas estão incluídas no acordo de cooperação técnica assinado em 2023 entre a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o governo do Ceará. A homologação é a última fase do processo de demarcação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que começou em 2024, e antecede o registro em cartório das áreas em nome da União.

Ao assinar as portarias, Lula elogiou a resistência dos povos indígenas diante da lentidão dos processos de demarcação. "Vocês, com paciência, sofrem, passam necessidade, passam frio, sofrem calor, passam fome e não desistem. É uma coisa que me dá muito orgulho: a capacidade que vocês têm de resistir neste país”, declarou.

A ministra Sônia Guajajara classificou as homologações como “mais um momento histórico e importante da gestão do presidente Lula". A presidenta da Funai, Joenia Wapichana, defendeu que as políticas indigenistas tenham continuidade. “No seu governo, presidente, avançamos na demarcação e no reconhecimento do papel da Funai.”

Detalhamento

Habitada por cerca de 290 indígenas da etnia Tremembé, a Terra Indígena Tremembé de Queimadas fica no município de Acaraú. A terra indígena foi declarada de posse permanente do povo citado por uma portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União em abril de 2013.

Estendendo-se pelos municípios de Maracanaú, Pacatuba e Maranguape, a Terra Indígena Pitaguary abriga 2.940 indígenas do povo Pitaguary. A posse permanente tinha sido declarada em dezembro de 2006.

Habitada por 340 indígenas Jenipapo-Kanindé, a Terra Indígena Lagoa Encantada fica no município de Aquiraz. A posse permanente tinha sido declarada em fevereiro de 2011.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 10 horas

Conferência de Mulheres indígenas define 50 propostas de políticas

Ministra defende demarcações de terras travadas pelo Marco Temporal
Direitos Humanos Há 18 horas

RJ volta a realizar Conferência LGBTQIA+ nesta quarta após 10 anos

Educação, saúde, emprego e segurança estão entre os temas
Direitos Humanos Há 1 dia

Brasil monitora direitos de indígenas e mulheres em metas da COP30

Diretora diz que evento terá foco nas populações que mais sofrem
Direitos Humanos Há 1 dia

Campanha nacional coleta DNA de familiares de desaparecidos

Doador pode procurar um dos 334 pontos em todo o país
Direitos Humanos Há 2 dias

Evento em Brasília reúne 5 mil mulheres indígenas que pedem proteção

Cinco ministras participaram da noite de abertura da conferência

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
14° Sensação
0.93 km/h Vento
99% Umidade
100% (19.9mm) Chance chuva
07h11 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
13°
Sábado
12°
Domingo
15°
Segunda
17°
Terça
19°
Últimas notícias
Câmara Há 1 hora

Economia com redução de alunos deve ser investida na qualidade da educação, defendem especialistas
Câmara Há 1 hora

Motta diz que há limites para protestos e que o respeito à Mesa é inegociável
Justiça Há 1 hora

Gilmar Mendes ironiza cancelamento de visto dos EUA
Direitos Humanos Há 1 hora

Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará
Política Há 1 hora

Após obstrução de Plenário, Hugo Motta abre sessão e pede respeito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O PRESIDENTE
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,02%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 663,345,97 -0,46%
Ibovespa
134,537,63 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2897 (05/08/25)
01
06
24
27
28
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6793 (06/08/25)
29
30
38
39
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3462 (06/08/25)
01
02
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2806 (06/08/25)
06
12
18
20
24
26
36
38
44
46
61
62
71
81
85
90
92
94
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2843 (06/08/25)
03
04
11
18
35
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias