Velopark sediará o Campeonato Brasileiro de Arrancada

A cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, recebe entre os dias 15 e 17 de agosto deste ano o Campeonato Brasileiro de Arrancada, considerado um dos mais relevantes da modalidade no país. A competição acontecerá na pista do Velopark, que, segundo a Comissão Nacional de Arrancada - CNA da Confederação Brasileira de Automobilismo - CBA, é a maior da América Latina dedicada ao esporte, localizada próxima à capital Porto Alegre.

Organizado pela Comissão Nacional de Arrancada, o evento tem promoção da M&L Produções e patrocínio da Sudaseg/Sudacred. A expectativa da organização é reunir mais de 10 mil pessoas nos três dias de disputa.

Com 22 categorias na programação, o evento contará com a presença de pilotos do cenário nacional e internacional, inclusive com a participação de crianças acima dos 6 anos de idade.

Família inteira na pista: pai, mãe e filho aceleram juntos

Um dos nomes confirmados é o do paranaense Fabiano Pinto, com o Lexus Promod equipado com motor Toyota 2JZ turbo de 3.500 cavalos de potência. A família inteira estará na pista: a esposa, Driely Quoos, competirá na categoria TST com um Chevette de 800 cv (cavalos-vapor) e vem de uma boa performance em São Paulo, onde marcou tempo de 5,8 segundos; o filho, Gabriel Quoos, recordista, vencedor da primeira etapa do Brasileiro de 2025 e vice-campeão de 2024, corre na categoria Dragster Júnior 6,9s.

O carro de Fabiano ainda está em fase de ajustes, especialmente na suspensão dianteira e traseira. A expectativa é controlar a entrega de potência — inicialmente perto de 1.800 cv, podendo atingir os 3.500 cv após os primeiros 1,5 segundos — para melhorar a estabilidade e os tempos na pista.

Recordes e pilotos internacionais esquentam a disputa

O paulista Aristeu Braz já confirmou presença. Ele é atualmente o mais rápido da competição, com a marca de 3,6 segundos no percurso de 201 metros (1/8 de milha), a bordo de um Camaro V8 de 5.000 cv que chegou a 333 km/h.

Outro destaque é o piloto e empresário Luciano Fracaro, que compete com um Chevrolet Omega V8 de 2.000 cv. Para ele, o título brasileiro representa mais do que uma conquista momentânea. “Ser campeão brasileiro você carrega para a vida, vai contar para os netos, bisnetos. O tempo não apaga essa conquista”, afirmou.

De acordo com informações da CNA, a previsão é que cerca de 200 pilotos de vários estados brasileiros, além de chilenos, paraguaios e argentinos, participem da competição.

Segundo o presidente da Comissão Nacional de Arrancada, Fábio Pascoal, a escolha do Velopark como sede ocorreu não apenas pela estrutura da pista, mas também pela localização ao nível do mar, que favorece o desempenho dos carros. “A pista oferece condições ideais para quebra de recordes e grandes disputas entre os melhores pilotos do Brasil e dos representantes dos demais países participantes”, explicou.

Jovem campeã estreia com carro herdado do pai

Aos 14 anos, Beatriz Ferretti vai disputar pela primeira vez uma prova fora da Drag Júnior, categoria na qual começou aos 7 anos. Campeã brasileira na categoria 6,9 (a mais rápida da base) em 2023 e vice-campeã em 2024, a jovem piloto fará sua estreia com um Dragster, pilotando um Gol que pertenceu ao pai. “Nesta etapa do Brasileiro de Arrancada, estarei estreando o meu Gol, que era do meu pai. Estou muito feliz em continuar a história que ele escreveu na arrancada. A Drag Júnior foi uma escola para mim, aprendi muitas coisas”, destaca Beatriz.

Atrações para toda a família

Além das competições de arrancada, o evento contará com outras atrações para o público, como exposição de carros antigos, visitação aos boxes com contato direto com pilotos e carros, arquibancadas próximas à pista, praça de alimentação com festival de food trucks, além de expositores e lojistas.





Serviço

O quê: Campeonato Brasileiro de Arrancada



Onde: Velopark - Nova Santa Rita (RS)



Quando: 15, 16 e 17 de agosto de 2025



Ingressos: Link para ingressos e informações



Arquibancada Boxes (com acesso aos boxes e expositores)

Antecipado: R$ 40 (1 dia) | R$ 70 (passaporte 3 dias)

Na hora: R$ 55 (1 dia) | R$ 85 (passaporte 3 dias)



Arquibancada Boxes Coberta (com acesso aos boxes e expositores)

Antecipado: R$ 80 (1 dia) | R$ 140 (passaporte 3 dias)

Na hora: R$ 95 (1 dia) | R$ 155 (passaporte 3 dias)



Arquibancada Solidária



Entrada mediante doação de 1 peça de roupa ou alimento não perecível.

Não dá acesso aos boxes. Único setor permitido para churrasco.

Crianças até 12 anos: entrada gratuita (acompanhadas dos pais ou responsáveis, com documento oficial)

Meia-entrada: para estudantes com CNE ou comprovante de matrícula atualizado

Meia-entrada: para PcD e idosos com documento oficial

Área de acampamento disponível ao redor do lago no estacionamento P2



Estacionamento pago