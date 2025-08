The Collection 2025 reúne celebrações e experiências de luxo

Consolidado como uma das principais plataformas de tendências, conexões e experiências no mercado de celebrações e viagens no Brasil, o The Collection chega à sua terceira edição com uma curadoria de marcas e fornecedores do segmento. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de agosto, na Casa Petra, em São Paulo.

Desde sua primeira edição, o The Collection se destaca pelo formato único, cenografia repleta de detalhes e por reunir marcas que compartilham valores como inovação, personalização e qualidade. A edição 2024 contou com mais de 2.300 visitantes e expositores nacionais e internacionais.

Idealizadores



O evento é uma criação de Marina Bedaque, profissional com mais de 20 anos de experiência no setor de eventos e celebrações, e Luciano Moura Martins, fundador da Casa Petra e da 1-18 Project. Luciano também é o criador da Perfectrip, agência de viagens personalizadas voltada ao público de alto padrão. Juntos, eles estruturaram o The Collection com o objetivo de promover experiências imersivas e conexões estratégicas entre marcas e profissionais.

Patrocinadores confirmados



Em 2025, o The Collection reforça ainda mais seus pilares em curadoria especializada, experiências sensoriais e networking estratégico, e apresenta um time de patrocinadores que compartilham os mesmos valores e ajudam a ampliar o impacto e a relevância do projeto.

Pernod Ricard – Multinacional francesa com amplo portfólio de bebidas premium que inclui Perrier-Jouët, Lillet, The Glenlivet, Royal Salute, Beefeater 24 e Absolut Elyx, marcando presença com experiências exclusivas e ativações diferenciadas.



Zabo Engenharia – Referência em empreendimentos, trazendo para o evento sua expertise em inovação, lifestyle e arquitetura de luxo.

Perfectrip – Agência boutique de viagens criada por Luciano Moura Martins, especializada em experiências exclusivas e roteiros personalizados.

1-18 Project – Empresa especializada em cenografia e experiências imersivas, assinando projetos de alto impacto para marcas e eventos de prestígio.



Casa Petra – Um dos espaços mais prestigiados de São Paulo, sede oficial do evento e símbolo da sua ambientação imersiva.

Marcas em exposição



Com expositores cuidadosamente selecionados, o The Collection 2025 apresenta uma vitrine de marcas que atuam nos mais diversos segmentos, como gastronomia, moda, tecnologia para eventos, design, decoração e entretenimento. Entre os destaques estão: Alexandre Won, Bacio di Latte, Lebbeke, May Macarons, Casal Garcia, Jo Malone, Lillet, Beefeater, Royal Salut, Martha Medeiros, Marisa Clermann, Montblanc, Vasco Vasconcellos, Alexandre Won, Stickpaper, Alphagraphics, Flowers To You, Petite Fleur, Vinicius Credidio, The Wedding Art, Miguel Alcade, Pedro Youssef, Zaff, Abrafesta, Bookfestas, Constance Zahn, Grand Hyatt RJ e SP, Belmond, Fasano, Four Seasons Hotels.

Sobre o evento



O The Collection é voltado a profissionais e marcas que buscam antecipar tendências, apresentar soluções inovadoras e ampliar conexões nos segmentos de alto padrão. A edição de 2025 reforça seus três pilares principais: curadoria, experiências imersivas e networking estratégico.

Serviço



Evento: The Collection 2025



Data: 29 e 30 de agosto de 2025



Horário: das 14h às 21h



Local: Casa Petra – Avenida Aratãs, 1010 – Moema, São Paulo – SP

Informações à imprensa



TAO PR

Julia Ruiz