Empresa lança bebida mista alcoólica à base de mel de cacau

A Cacau Loko, empresa com sede na Bahia, lançou sua primeira bebida mista alcoólica feita à base de mel de cacau do Brasil. O produto foi desenvolvido em uma das regiões mais ricas na produção de cacau do mundo. Prova disso, após cinco anos, a Bahia retomou a liderança na produção de cacau no país.

Em 2023, o estado produziu 139.011 toneladas, um avanço de 0,6% em relação ao ano precedente (+860 toneladas), como apontam dados compartilhados pelo Canal Rural. O Pará foi o segundo maior produtor nacional, com a produção de 138.471 toneladas, um declínio de 5,2% em relação a 2022.

Marcos Pinho, idealizador da Cacau Loko, conta que o produto surgiu como resultado da observação do mercado brasileiro de bebidas. “Acreditamos que o setor de bebidas do Brasil está precisando de renovação com um caráter e DNA mais brasileiro”, afirma.

Marca investe na regionalidade e raízes brasileiras

Segundo Pinho, entre os resultados das análises do mercado de bebidas realizadas pela empresa, observou-se que no segmento ainda faltavam bebidas com ingredientes mais regionais, que promovessem a “brasilidade”. “A Cacau Loko possui um sabor com o toque do mel de cacau e pode ser considerada uma bebida leve, doce e suave, e que pode ser consumida em diversas ocasiões”, diz.

O cacau chegou à Bahia no ano de 1746, a partir de sementes da variedade “Forastero” que foram plantadas em Canavieiras (BA) pelo fazendeiro baiano Antonio Dias Ribeiro.

Na literatura, a história do cacau na Bahia foi registrada por Jorge Amado (1912-2001) na obra “Cacau”, publicada em 1933. O escritor baiano, natural de Itabuna (BA), escreveu um romance que retrata, entre outras coisas, a história do cacau no estado e a vida dos trabalhadores nas fazendas da região.

O idealizador da bebida destaca que o mel do cacau é um resíduo da produção do chocolate que, por muito tempo, não foi aproveitado na indústria do cacau. “Recentemente, foi descoberto todo esse potencial comercial”.

Do ponto de vista social, o idealizador da Cacau Loko chama a atenção para a importância de utilizar matéria-prima 100% brasileira e regional no desenvolvimento do produto. “Como o mel de cacau não é utilizado na indústria do chocolate, ele se torna uma fonte de renda para os pequenos produtores de cacau que vendem a amêndoa para as grandes beneficiadoras de cacau - para a produção do chocolate - e podem comercializar o mel de cacau que, antes, era descartado e subaproveitado”, explica.

Segundo Pinho, do ponto de vista comercial, o lançamento do produto foi positivo. “A bebida é comercializada diretamente pelos representantes da indústria aos lojistas e distribuidores de bebidas”, revela.