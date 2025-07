Estudantes aprendem sobre sustentabilidade e cidadania

Para atender à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), muitas escolas buscam maneiras de abordar os problemas sociais em sala de aula. O desafio é oferecer uma formação cidadã que valorize a empatia, o respeito à diversidade, a justiça social e o cuidado com o meio ambiente, mas que também mantenha o interesse dos estudantes.

No último mês, o Colégio Stella Matutina, em Juiz de Fora (MG), reuniu mais de 80 alunos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul para a 5ª edição do projeto “Missão sem Fronteiras”. Durante três dias, os jovens trocaram a sala de aula pelos barracões de reciclagem da cidade, onde vivenciaram de perto a realidade do trabalho com resíduos sólidos e refletiram sobre temas como sustentabilidade, consumo consciente e economia solidária.

A vivência buscou unir os conteúdos aprendidos na escola com experiências reais. Nos barracões das associações Barbosa Lage, Santa Cruz, Olavo Costa e de Juiz de Fora, os estudantes acompanharam a rotina dos catadores de reciclagem. Eles botaram a mão na massa e puderam participar ativamente da triagem dos resíduos. Ao promover o contato direto com realidades socialmente invisibilizadas, o projeto, que é uma iniciativa da rede de educação Missionárias SSpS Brasil, contribui para ampliar o repertório socioemocional dos jovens e incentivar uma consciência crítica alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU.

Segundo o educador Agostinho Travençolo Junior, responsável pela iniciativa, a experiência teve forte impacto nos estudantes. “Em meio a um cenário internacional marcado por guerras e crises humanitárias, a vivência demonstrou a importância de construir novas formas de convivência, baseadas no respeito, na horizontalidade e na ecologia integral”, afirma.

Para ele, a experiência mostrou não apenas a urgência do cuidado ambiental, mas também o potencial da economia solidária, em que os recursos são distribuídos igualmente entre as famílias associadas. “Os próprios alunos, que vêm de escolas particulares, destacaram a importância de ‘descer dos prédios’, como simbolicamente disseram, para enxergar a realidade de uma sociedade desigual”, conta.

No último dia de encontro, o projeto “Missão sem fronteiras” levou os estudantes para uma visita ao Parque Estadual de Ibitipoca, localizado no município de Lima Duarte, no estado de Minas Gerais, em que o grupo refletiu sobre a experiência vivida e celebrou a jornada. Em meio à mata, rios e trilhas, a turma voltou para os respectivos estados levando novos aprendizados práticos, educacionais e emocionais sobre a importância de preservar o meio ambiente, de lutar contra as desigualdades e de reconhecer a interdependência entre todos os seres vivos.