Hamilton Pinheiro lança o álbum “O Dia do Sol”

O músico e compositor Hamilton Pinheiro apresenta seu novo trabalho autoral: o álbum “O Dia de Sol”, que chega às plataformas digitais no próximo dia 25 de julho (sexta-feira). Como ação de pré-estreia, o artista já disponibilizou o single Coyote, uma das faixas que integram o novo projeto, e que pode ser acessada nas principais plataformas de streaming.

A turnê de lançamento contará com apresentações ao vivo em Goiânia (16 de agosto), no Elegia Café (R. R 17, 188 - St. Oeste), em Brasília (21 de agosto), na Mundo Vivo Galeria (Asa Norte CLN 413 BL D - Asa Norte) e em Pirenópolis (12 e 13 de setembro), na Muzza Jazz Clube (GO-225, Km 02, Ecocentro IPEC). O artista também lança um documentário sobre o processo criativo do álbum, que será disponibilizado no YouTube.

Este é o sexto álbum do instrumentista, que celebra os 35 anos de trajetória musical, iniciada aos 16 anos. Natural de Natal (Rio Grande do Norte), Pinheiro vive em Brasília desde 1996, onde é reconhecido por suas habilidades como contrabaixista, compositor, arranjador e produtor musical. Paralelo a essa atuação, possui vasta experiência educacional: já atuou em escolas particulares de música, na Escola de Música de Brasília e no Departamento de Música da Universidade de Brasília (UnB), onde se formou.

Pinheiro classifica este álbum como um marco na sua carreira. Com dez faixas – sendo oito composições autorais e duas releituras de outros compositores – o novo trabalho mistura música brasileira contemporânea, jazz e influências marcantes da música mineira. A produção carrega referências como Milton Nascimento, Toninho Horta, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, os norte-americanos John Patitucci (baixista) e Pat Metheny (guitarrista), entre outros.

O álbum conta com a participação de Misael Silvestre (tecladista e pianista) e Pedro Almeida (bateria) – que também estarão na turnê de lançamento com Hamilton Pinheiro - e tem produção assinada por Bella Rocha e Sandro Alves. O projeto tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

O artista conta que tem compartilhado uma sintonia musical única com a banda formada nos últimos anos. Esse trabalho começou com a volta de Hamilton Pinheiro aos palcos e aos estúdios após seu mestrado em jazz nos Estados Unidos, em 2018, o que impulsionou a criação de novas composições e a reinterpretação de obras já lançadas.

Para o artista instrumental, a nova produção é um reflexo da sua jornada musical no Brasil e nos Estados Unidos. O álbum tem como propósito equilibrar a improvisação tão presente na música instrumental com arranjos envolventes. “O Dia do Sol é um convite a uma reflexão sonora. É um ponto de encontro entre minhas influências e minha evolução como artista. Sempre busco novas maneiras de me expressar musicalmente", avalia Pinheiro.

Da criação ao lançamento

A inspiração para a faixa-título surgiu da curiosidade linguística do artista: “Eu estava estudando línguas e percebi a relação entre os dias da semana e os astros celestes em inglês e espanhol – algo que não ocorre em português. Daí veio a ideia de compor músicas com esses nomes”, conta. A faixa O Dia do Sol (Sunday – em inglês) foi lapidada por quatro anos, até tomar forma e dar nome ao novo álbum. “Ainda penso em compor “O Dia da Lua”, a segunda-feira, que em Espanhol é Lunes e em Inglês, Monday”, destaca o músico.

Uma outra faceta deste lançamento é o engajamento com a comunidade. Em maio, o músico e sua banda realizaram recitais didáticos em escolas públicas na região administrativa de Sobradinho, onde o álbum foi gravado. Os encontros trataram de temas como improvisação, ritmo, melodia e o universo da música instrumental.

SERVIÇO:

LANÇAMENTO DO ÁLBUM “O DIA DO SOL” – HAMILTON PINHEIRO

Lançamento nas plataformas digitais

Data: 25 de julho de 2025

Onde: Spotify, Deezer, Apple Music, entre outras

Documentário sobre o álbum

Data: em breve

Onde: Canal do YouTube de Hamilton Pinheiro

Shows de lançamento

Data: 16 de agosto de 2025

Elegia Café – Rua R 17, 188, Setor Oeste – Goiânia (GO)

Horário: 20h

Ingressos no local: R$25,00

Data: 21 de agosto de 2025

Mundo Vivo Galeria – CLN 413 Bloco D, Asa Norte – Brasília (DF)

Horário: 20h

Ingressos: R$26,00 – reservas pelo WhatsApp 61 99523-9615

Data: 12 e 13 de setembro de 2025

Muzza Jazz Clube – GO-225, Km 02, Ecocentro IPEC – Pirenópolis (GO)

Horário: 20h

Ingressos: R$35,00 (sexta) e R$50,00 (sábado) – reservas pelo Instagram @muzzajazzclube