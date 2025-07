Fortaleza demite técnico Juan Pablo Vojvoda após 4 temporadas

Depois de muita especulação, o Fortaleza confirmou nesta segunda-feira (14) a demissão do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda do comando da equipe. Vojvoda se despede depois de quatro anos e dois meses à frente do Leão, time que comandou em 310 partidas, acumulando 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Ele conquistou o Campeonato Cearense três vezes (2021, 2022 e 2023) e a Copa do Nordeste duas vezes (2022 e 2024). Na publicação em sua conta oficial no X, o Tricolor cearense chamou Vojvoda de 'o melhor técnico da história do Fortaleza'. O texto é acompanhado de depoimentos em vídeo do diretor-executivo Marcelo Paz e do diretor de futebol Sérgio Papellin.

"Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo. Um ciclo extremamente vitorioso. Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. E conquistou também o carinho do torcedor. Porém, o futebol exige decisões difíceis. Entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária" explicou Paz.

Vojvoda não resistiu à sequência ruim da equipe na atual temporada, com nove jogos sem vitória e seis derrotas consecutivas. O Leão está em 18º no Campeonato Brasileiro, ou seja, dentro da zona de rebaixamento, além de ter sido eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo Retrô, de Pernambuco, na terceira fase. Os dois últimos reveses sacramentaram a demissão do argentino: derrota e eliminação na Copa do Nordeste para o Bahia e derrota no clássico contra o Ceará pelo Brasileirão. Em 2025, o arqui-rival também levou a melhor sobre o Fortaleza conquistando o bicampeonato cearense.

Além dos títulos, Vojvoda se destacou por grandes campanhas que levaram o Leão a patamares inéditos no futebol brasileiro e sul-americano. Com ele, a equipe obteve seus melhores resultados na história da Copa do Brasil (semifinal em 2021) e do Campeonato Brasileiro (quarto lugar em 2021 e 2024). Também se classificou à Libertadores pela primeira, segunda e terceira vez em mais de 100 anos de clube pelas mãos de Vojvoda. Em duas dessas classificações, o time alcançou a fase de grupos e, posteriormente, as oitavas de final. Na verdade, Vojvoda deixou o time ainda vivo na competição em 2025, tendo pela frente o Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas.

O argentino também esteve muito perto da glória internacional na Copa Sul-Americana. A equipe foi derrotada nos pênaltis na decisão da competição em 2023, vencida pela LDU, do Equador. Vojvoda, de 50 anos, não havia conquistado títulos como técnico antes de chegar ao Fortaleza. Ele havia passado por alguns clubes argentinos e seu último trabalho antes do Leão acontecera no Unión La Calera, do Chile.