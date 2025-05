Agricultores de Tenente Portela e região iniciam mobilização em apoio ao setor rural do RS

Essa manifestação tem como objetivo de chamar a atenção da sociedade e de outras categorias para as demandas do campo. A ação busca fortalecer a luta por melhores condições para os produtores rurais, garantindo sustentabilidade e apoio ao agronegócio regional.

A manifestação ocorre de forma ordeira no trevo de saída para Vista Gaúcha, iniciada por volta das 11h. Entre as principais pautas estão a securitização das dívidas agrícolas e a aprovação dos projetos de lei 341, da Câmara dos Deputados, e 320, do Senado Federal, que tratam do setor rural. Durante a mobilização, o trânsito no local não será interrompido.

