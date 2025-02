Igreja Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela realiza Missa com Ato de Desagravo

Na noite de segunda-feira, 24 de fevereiro, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela, celebrou a Santa Missa com o Ato de Desagravo, um rito especial de reparação pela profanação à Eucaristia ocorrida no último sábado (22).

Na ocasião, a Capela do Centro de Pastoral e Catequese foi alvo de um ato de vandalismo e desrespeito religioso. Os responsáveis jogaram as Hóstias consagradas no chão e espalharam pelo Sacrário, além de furtarem uma Hóstia que estava dentro de um mini-ostensório. Além disso, uma âmbula foi levada, e houve uma tentativa de arrombamento das portas da Secretaria Paroquial. Os criminosos também furtaram as ofertas deixadas na caixinha de doações e arrancaram a câmera de segurança do local.

O significado do Ato de Desagravo

Durante a celebração, a comunidade católica se reuniu em oração para pedir perdão e restauração da sacralidade do templo. O Ato de Desagravo é uma prática da Igreja para reparar uma ofensa grave feita a Deus ou a um local sagrado.

“O Ato de Desagravo é um gesto da Igreja que reconhece que uma grande ofensa foi cometida, seja contra uma pessoa, seja contra um espaço consagrado a Deus. Esse ato busca reconhecer publicamente essa ofensa, pedir perdão e restaurar a dignidade do local, devolvendo-lhe sua sacralidade e propósito religioso. Diante da infidelidade humana, suplicamos a Misericórdia Divina para que o amor e a fé sejam restaurados", destacou a comunidade paroquial durante a celebração.

A missa foi marcada por momentos de profunda reflexão e oração, reafirmando a fé e o compromisso dos fiéis em preservar o respeito à Eucaristia e ao templo religioso.