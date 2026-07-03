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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 33 milhões

Números sorteados são: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/07/2026 às 00h20
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 33 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.026 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54

  • 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.029,54 cada
  • 2.517 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 970,00 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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© Tânia Rêgo/Agência Brasil
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