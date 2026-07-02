Governo do Estado e Celesc inauguram ampliações de subestações em Ilhota e Taió, reforçando maior ciclo de investimentos da história da companhia

Com mais de 30 novas subestações e ampliações entregues nos últimos anos, obras ampliam a capacidade do sistema elétrico e garantem mais confiabilidade para o crescimento de Santa Catarina – Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

O Governo do Estado e a Celesc inauguraram, nesta quinta-feira, 2, as ampliações das subestações Ilhota, no Vale do Itajaí, e Taió, no Alto Vale do Itajaí. As duas obras, que somam cerca de R$ 30 milhões em investimentos, reforçam a capacidade do sistema elétrico e integram o maior ciclo de investimentos já realizado pela companhia na infraestrutura de distribuição de energia em Santa Catarina.

A cerimônia ocorreu na Subestação Ilhota e contou com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Edson Moritz, do diretor de Engenharia e Obras da Celesc, Cláudio Varella e o diretor Jurídico, Pedro Augusto Schmidt de Carvalho Júnior, além de parlamentares, prefeitos e demais lideranças regionais e locais. Durante o evento, foram descerradas as placas comemorativas das duas ampliações.

As entregas simbolizam um trabalho muito maior que vem sendo executado em todas as regiões do Estado. Nos últimos anos, a Celesc já colocou em operação mais de 30 obras entre novas subestações e ampliações, consolidando um plano histórico de modernização da infraestrutura elétrica catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina vive o maior ciclo de investimentos em infraestrutura energética de sua história. “Estamos construindo novas subestações, ampliando a rede elétrica e levando mais de mil quilômetros de energia trifásica para o campo porque sabemos que energia de qualidade é o que garante o futuro. É ela que dá segurança para as famílias, permite que as empresas permaneçam no estado, atrai novos investimentos e gera emprego e renda para os catarinenses”, destacou o governador Jorginho Mello.

Tais investimentos fortalecem um sistema que muitas vezes passa despercebido pela população, mas é essencial para o desenvolvimento econômico.

“Estamos vivendo o maior ciclo de investimentos da história da Celesc, com mais de R$ 5 bilhões em obras que transformam a infraestrutura elétrica de Santa Catarina. Esse resultado só é possível porque o Governo do Estado, sob a liderança do governador Jorginho Mello, definiu a energia como prioridade para o desenvolvimento. Mas também é fruto da competência e da dedicação dos empregados da Celesc, que planejam, projetam e executam cada uma dessas obras com excelência. São novas subestações, ampliações, linhas de distribuição e a expansão da energia trifásica para gerar empregos e oferecer mais qualidade e segurança no fornecimento de energia”, afirmou o presidente da Celesc, Edson Moritz

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Ilhota ganha mais confiabilidade para acompanhar o crescimento da região

Em Ilhota, a Celesc investiu mais de R$ 15 milhões na ampliação da capacidade de transformação da subestação, com a instalação de um transformador de 10 MVA, beneficiando diretamente cerca de 4,3 mil unidades consumidoras.

A obra representa uma mudança importante para o município. Até então, a cidade era atendida por alimentadores provenientes das subestações de Gaspar e Itajaí. Com a adequação da subestação adquirida pela Celesc em 2023, a energia passa a ser distribuída diretamente a partir de Ilhota, por meio de três alimentadores.

A mudança aumenta significativamente a confiabilidade do sistema. “Além de ampliar a capacidade de atendimento, a obra aproxima a fonte de energia dos consumidores, reduzindo riscos de interrupções e oferecendo maior recursividade operacional. É um investimento estratégico para acompanhar o crescimento da cidade e de toda a região, especialmente por estar localizada em um importante corredor logístico dos portos de Itajaí e Navegantes”, disse o diretor de Engenharia e Obras da Celesc, Cláudio Varella.

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Ampliação em Taió beneficia mais de 24 mil consumidores

Na Subestação Taió, foram investidos R$ 14,1 milhões na ampliação da estrutura, beneficiando aproximadamente 24,7 mil unidades consumidoras dos municípios de Taió, Salete, Mirim Doce, Rio do Campo, Pouso Redondo e Rio do Oeste.

A obra amplia a capacidade operacional da subestação, aumenta a confiabilidade do fornecimento e cria condições para acompanhar o crescimento econômico e populacional da região.

Instalação de 18 eletropostos na região

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Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para a implantação de 18 novos eletropostos, sendo sete em municípios da Regional de Blumenau e 11 na Regional de Itajaí, com um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão na região.

A iniciativa fortalece a infraestrutura de mobilidade elétrica em uma das áreas mais estratégicas de Santa Catarina, essencial para o corredor logístico dos portos de Itajaí e Navegantes, para a indústria e para o turismo. Até então, toda essa região contava com apenas um eletroposto, localizado em Rio do Sul. Com este investimento, o Governo do Estado amplia a cobertura do Corredor Elétrico Catarinense e prepara destinos como o Vale Europeu, a Costa Esmeralda e o Litoral Norte para receber cada vez melhor moradores, empresários e turistas de todo o Brasil e dos países vizinhos.

Hoje, o Corredor Elétrico Catarinense já conta com 45 eletropostos em operação, distribuídos por 35 municípios, permitindo atravessar o estado com veículos elétricos e híbridos e incentivando uma mobilidade mais sustentável. Até o fim do ano, a meta é ampliar essa rede para 100 cidades, garantindo que a distância entre uma estação de recarga e outra seja de, no máximo, 50 quilômetros. O investimento total estimado é de R$ 6,1 milhões.

Gestão marcada por investimentos históricos

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Por trás da energia que chega às residências, hospitais, indústrias, propriedades rurais e comércios existe uma estrutura robusta e estratégica formada por subestações e linhas de transmissão. São essas instalações que garantem capacidade, estabilidade e segurança para o funcionamento do sistema elétrico.

É justamente nessa infraestrutura que a Celesc vem concentrando o maior ciclo de investimentos de sua história. Somados os investimentos realizados e em execução nos últimos anos, os aportes da companhia já superam os R$ 5 bilhões, contemplando novas subestações, ampliações, linhas de transmissão, modernização da rede elétrica, expansão da energia trifásica e projetos estratégicos em todas as regiões de Santa Catarina.

Somente no segmento de subestações, já são mais de 30 obras entregues ou em andamento entre novas unidades e ampliações. Entre os destaques estão as subestações Monte Verde, em Florianópolis; São José – Sertão do Maruim; Vila Becker, em Santo Amaro da Imperatriz; Salseiro, em Itajaí; Guaramirim; e Boa Vista, em Joinville, além de dezenas de ampliações que fortalecem a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico catarinense.

Com esse conjunto de obras somam-se a outros investimentos do Governo do Estado e da Celesc, que preparam a infraestrutura elétrica para acompanhar o crescimento econômico de Santa Catarina e dão condições para atrair novos empreendimentos, ampliar a segurança energética e oferecer mais qualidade no fornecimento de energia a milhões de consumidores.