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Copa do Mundo e inverno impulsionam consumo de internet

Com quase 54 milhões de acessos à banda larga fixa no Brasil, crescimento do streaming e grandes eventos ampliam a demanda por conexões de alta vel...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/07/2026 às 09h40
Copa do Mundo e inverno impulsionam consumo de internet
Divulgação/Freepik

Pela primeira vez, as plataformas de streaming superaram, em audiência, a soma da TV aberta e da TV por assinatura no Brasil. O dado, revelado pela Kantar IBOPE Media no estudo Inside Video 2025, confirma uma mudança definitiva nos hábitos de consumo audiovisual dos brasileiros. Neste inverno, o cenário ganha ainda mais força com a realização da Copa do Mundo de 2026, que deve ampliar o uso simultâneo de transmissões esportivas, plataformas digitais e múltiplos dispositivos conectados.

No cenário nacional, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que o Brasil já soma quase 54 milhões de acessos à banda larga fixa, sendo cerca de 79% via fibra óptica, tecnologia que garante maior estabilidade e capacidade para suportar diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Com a internet consolidada como principal meio de entretenimento, comunicação e informação, cresce também a necessidade de conexões mais robustas. Durante o inverno, quando as famílias permanecem mais tempo em casa, aumenta o consumo de streaming, games online, videochamadas e outros serviços digitais.

Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, esse movimento também é evidente. A cidade já ultrapassa 308 mil acessos ativos de banda larga fixa, com forte presença da fibra óptica, acompanhando a tendência nacional de digitalização do consumo. Durante os meses mais frios, cresce o acesso a plataformas de streaming, games online e serviços digitais nas residências.

Copa amplia tráfego de internet

Além das temperaturas mais baixas, a Copa do Mundo de 2026 deve impulsionar significativamente o consumo de internet nas próximas semanas. Assistir aos jogos deixou de ser uma experiência restrita à televisão: hoje, os torcedores acompanham as partidas em smart TVs, enquanto utilizam celulares para acessar estatísticas em tempo real, comentar nas redes sociais, participar de grupos de mensagens e consumir conteúdos complementares.

Esse comportamento amplia o número de dispositivos conectados simultaneamente e exige redes cada vez mais estáveis e velozes para garantir uma experiência sem interrupções.

Segundo o CEO da Weclix, Fabricio Kameyama, grandes eventos esportivos evidenciam a transformação no comportamento digital da população.

"A Copa do Mundo movimenta milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Hoje, além da transmissão da partida, existe toda uma experiência digital acontecendo em paralelo, com streaming, redes sociais, aplicativos e múltiplas telas. Isso torna ainda mais importante contar com uma conexão preparada para entregar estabilidade e velocidade durante todo o evento."

Frio fortalece consumo de conteúdo online

O período de inverno também contribui para esse cenário ao estimular uma maior permanência das pessoas em casa e ampliar o uso simultâneo de smart TVs, smartphones, computadores, tablets e consoles de jogos.

Esse comportamento eleva a busca por conexões de alto desempenho, capazes de sustentar múltiplos acessos sem perda de qualidade.

Segundo Fabricio Kameyama, a combinação entre inverno e Copa do Mundo evidencia uma tendência que já vinha sendo observada nos últimos anos.

"A internet deixou de ser apenas uma ferramenta de acesso à informação para se tornar o principal meio de entretenimento, trabalho e comunicação das famílias. Neste ano, a Copa do Mundo reforça ainda mais esse comportamento, aumentando o consumo simultâneo de conteúdos digitais e a necessidade de conexões cada vez mais estáveis e de alta performance."

A expectativa do setor é que a demanda por banda larga de alta velocidade continue crescendo nos próximos anos, acompanhando a digitalização dos lares brasileiros, a consolidação do streaming como principal forma de consumo de conteúdo e o fortalecimento das transmissões esportivas em plataformas digitais.

Sobre a Weclix

A Weclix é uma operadora de internet por fibra óptica fundada em Ribeirão Preto (SP), com atuação em diversas cidades do estado. A empresa se consolidou como uma das operadoras mais bem avaliadas do país, reconhecimento reforçado pela sua indicação, pela 5ª vez, ao Prêmio Reclame Aqui. O resultado destaca seu compromisso contínuo com a qualidade no atendimento e com a experiência dos clientes.

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Créditos da imagem: Freepik
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