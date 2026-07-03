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Polícia Federal faz operação para conter lavagem de dinheiro do PCC

Agentes cumprem 11 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em SP

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/07/2026 às 09h40

A Polícia Federal está nas ruas de São Paulo com a Operação Exchange, que busca desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.

Ao todo, 50 policiais cumprem 13 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão temporária. A operação ocorre na cidade de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Os investigados são os mesmos que sofreram sanções do governo dos Estados Unidos esta semana: dois cidadãos brasileiros e três empresas, todos acusados de atuar em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações da PF, os investigados movimentam recursos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias vultosas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores dos investigados. Cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.

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