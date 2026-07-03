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PM intensifica ações contra o crime organizado no Rio

Operações incluíram combate a organização criminosa e roubo de carro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/07/2026 às 00h20
PM intensifica ações contra o crime organizado no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Militar fez nesta quinta-feira (2) operações simultâneas para conter a criminalidade de norte a sul do Rio de Janeiro , incluindo as regiões metropolitana e litorânea do estado.

As ações mobilizaram equipes dos comandos de Policiamento de Área e de unidades especializadas, com foco no combate às organizações criminosas, ao roubo de veículos e de cargas, além da retirada de barricadas.

Entre os principais resultados da operação está a prisão de Diego Silva de Jesus, conhecido como “Problemático”, apontado pelos setores de inteligência como um dos líderes do tráfico de drogas da comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto.

O criminoso tem 16 anotações criminais e já havia sido preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em 2019, suspeito de participação no homicídio de um policial militar na Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade.

Na mesma ação, outros três suspeitos foram presos e um fuzil foi apreendido, representando mais um importante golpe contra o grupo criminoso que atua na região.

Na Cidade de Deus, policiais militares do 18º batalhão da PM desarticularam uma central usada para aplicar golpes contra instituições bancárias.

No imóvel, foram apreendidos 15 notebooks, quatro computadores desktop, uma caixa de som, cinco cadernos de anotações, três aparelhos celulares e documentos contendo roteiros e registros relacionados à prática criminosa.

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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
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