Governo inicia segunda etapa da recuperação do Instituto Paulo Freire, em São Sebastião do Caí

O governo iniciou a segunda fase da recuperação do Instituto de Educação Paulo Freire, em São Sebastião do Caí. Severamente atingida pelas enchentes de 2023 e 2024, a escola simbolizou a retomada da educação gaúcha após as cheias, e por conta disso recebeu a cerimônia de abertura do ano letivo da Rede Estadual em 13 de fevereiro. Nesta etapa da reforma, coordenada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), serão investidos mais de R$ 3,3 milhões no ginásio de esportes, na revitalização das áreas externas de lazer e em diversas manutenções nos blocos da instituição.

A escola passou por três alagamentos, com a água alcançando quase dois metros de altura e ultrapassando as portas dos prédios no episódio mais grave, no ano passado. Teve lama por todos os lados e os estragos incluíram perda de móveis, documentos e equipamentos.

Para garantir que a estrutura pudesse receber os alunos no retorno às aulas, o Estado já havia investido R$ 1 milhão em reparos nas instalações elétricas e nas paredes, substituições de pisos e portas, pinturas internas e nas áreas de circulação e troca da cobertura de um dos blocos. Além disso, foram feitas melhorias no paisagismo e adquiridos mobiliários novos e modernos.

O evento de início das aulas contou com a presença do governador Eduardo Leite e das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira. Leite havia visitado a escola ainda em maio de 2024, quando a cidade, uma das mais afetadas pela enchente, realizava as limpezas e restabelecia os serviços básicos para a população.

“No retorno dos alunos à escola, conseguimos visualizar o trabalho realizado pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas e da Educação, para recuperar a infraestrutura da educação gaúcha. Depois de encontrarmos um cenário desolador, entregamos o Paulo Freire cheio de vida novamente”, comentou Izabel. “Agora, damos mais um passo nessa reestruturação, iniciando uma etapa que fará da escola um espaço ainda mais renovado e acolhedor.”

"Depois de encontrarmos um cenário desolador, entregamos o Paulo Freire cheio de vida novamente", afirmou Izabel Matte -Foto: Lucas Dorneles Magnus/SOP

Até agora, o Estado destinou R$ 185,1 milhões para a recuperação das escolas afetadas pelas enchentes. Por meio da SOP, R$ 72,6 milhões viabilizaram obras que estão em fase de contratação, por iniciar, em execução ou concluídas, totalizando 129 demandas atendidas ou em atendimento em 113 instituições. A Secretaria da Educação (Seduc) investiu R$ 72,24 milhões do Programa Agiliza – Parcela Eventual Eventos Meteorológicos e R$ 40,3 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos para as escolas afetadas.

Segunda etapa será feita pela contratação simplificada

Nesta fase das obras, o Instituto Paulo Freire será atendido pela contratação simplificada, sistema que dá mais agilidade à manutenção dos prédios das 2,3 mil escolas da Rede Estadual, reduzindo o tempo entre a solicitação da demanda e o início da obra. De cerca de 430 dias em 2022, caiu para aproximadamente 90 em 2024. Lançada em março de 2024 e implementada gradualmente, um planejamento que precisou ser refeito em maio para priorizar os locais mais atingidos pelas águas, a contratação simplificada iniciou 2025 presente em todo o Rio Grande do Sul.

Neste modelo, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). Não é preciso elaborar uma licitação para cada demanda. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um catálogo à disposição da SOP. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

Pela contratação simplificada, o governo gaúcho já destinou R$ 85,8 milhões às escolas estaduais, entre obras em fase de contratação, por iniciar, em execução e concluídas. Foram 148 demandas atendidas ou em atendimento em 124 instituições.

Os trabalhos no Paulo Freire são executados pela Cetus Construtora, mesma empresa que realizou a primeira fase. A fiscalização é da 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Novo Hamburgo.

Com mais de 60 anos, o estabelecimento de ensino está dando novos passos em 2025, passando a ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral, que se soma ao Ensino Fundamental e ao Curso Normal, já oferecidos pela instituição.