Rio de Janeiro sediará encontro de ministros de Finanças do Brics

O Rio de Janeiro será a sede do encontro de ministros de Finanças e de presidentes dos Bancos Centrais do Brics, bloco de 11 países liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul . O evento será no dia 5 de julho , um dia antes da Cúpula de Líderes .

O encontro da Trilha de Finanças do Brics, co-presidido pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil, já havia sido confirmado na sexta-feira (21) pela Embaixadora Tatiana Rosito, secretária de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda. A embaixadora co-presidirá a primeira reunião de vice-ministros e vice-presidentes de bancos centrais na Cidade do Cabo, África do Sul, na quarta-feira (26).

Os países que compõem atualmente o Brics são: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Indonésia.

Reunião de sherpas

Brasília sedia nessa terça e quarta-feira, 25 e 26 de fevereiro, a primeira reunião de sherpas sob a presidência brasileira . Os sherpas são enviados especiais dos chefes de estado/governo dos membros do BRICS, com a responsabilidade de conduzir as discussões rumo à Cúpula de Líderes . A reunião de sherpas será presidida pelo embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e sherpa do Brasil no Brics.

As reuniões servirão para apresentar aos sherpas do Brics as prioridades do Brasil no comando do grupo, que são as seguintes:

uso de moedas locais em operações financeiras.

cooperação em saúde;

financiamento de ações de combate à mudança do clima;

comércio, investimento e finanças do Brics;

governança da inteligência artificial;

desenvolvimento institucional do Brics.

O encontro será aberto na terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty, na capital federal. Existe ainda a possibilidade de uma sessão especial com discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos participantes, no segundo dia do evento.