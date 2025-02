Governo autoriza início de obra de pavimentação em Farroupilha, com investimento de R$ 1,5 milhão

A segunda-feira (24/2) foi de alegria para moradores e gestores municipais de Farroupilha, na Serra. Por meio da parceria entre o governo do Estado e o município, foi assinada a ordem de início da obra de pavimentação do trecho de Capela Santa Cruz – Linha Jacinto, com extensão de 1,8 quilômetros.

O serviço será realizado com recursos do programa Pavimenta 2, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur). No total, serão investidos mais de R$ 3 milhões na execução das obras, sendo 1,5 milhão em recursos do Estado, e o restante advindo de contrapartida municipal.

De acordo com o diretor de Apoio às Cidades da Sedur, Edinei Pavão, que compareceu à solenidade de assinatura, o programa Pavimenta tem se mostrado um grande aliado dos gestores municipais, possibilitando melhorar progressivamente a infraestrutura rodoviária das cidades gaúchas.

“Esta obra reflete a solidez do planejamento e a capacidade de articulação entre os entes públicos e de um dos programas mais bem sucedidos do governo do Estado, o Pavimenta, que, com duas edições, atendeu 89% dos municípios. São recursos diretos que entram em circulação, demonstrando o vigor e a amplitude das ações realizadas”, declarou Pavão.

Obra vai melhorar o deslocamento dos moradores, o escoamento da produção agrícola e o turismo -Foto: Felipe Fontoura/Ascom Sedur

O diretor destacou ainda que a viabilização de obras como a de Farroupilha só se tornou possível graças aos ajustes nas contas públicas realizadas pela gestão estadual. Fato reiterado pelo prefeito do município, Jonas Tomazini, que fez agradecimentos ao governador Eduardo Leite e ao vice-governador, Gabriel Souza, e ressaltou a importância da obra para melhorar o deslocamento dos moradores e auxiliar na produção agrícola e turismo locais.

“Esta é apenas uma das ações que estamos realizando em parceria com a Sedur, mas temos também parcerias com outras secretarias do Estado. Com esse apoio, nós temos conseguido avançar em diversos projetos. Antes, tínhamos vivido um período em que o Estado tinha dificuldade de repassar aos municípios até os recursos que eram obrigatórios. Hoje nos é repassado o obrigatório em dia e ainda nos é dada a oportunidade de adquirir outros investimentos em diversas áreas”, exaltou Tomazini.

Programa Pavimenta

O Pavimenta teve sua segunda edição lançada em março de 2024, visando à ampliação e à qualificação da infraestrutura rodoviária de municípios, por meio da destinação de recursos diretamente às gestões municipais. Através da parceria entre o governo do Estado e os municípios, são implementados projetos de pavimentação e sinalização de vias, que resultam em melhores condições de trafegabilidade, proporcionando mais qualidade de vida à população.

Na primeira edição do programa, o governo do Estado destinou R$ 378,7 milhões que vêm sendo distribuídos entre os 409 municípios contemplados. Já o Pavimenta 2 recebeu o aporte de R$ 251,3 milhões, atendendo 237 cidades.