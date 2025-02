SP: Homem é preso após atropelar crianças que brincavam na calçada

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após atropelar cinco crianças na noite de domingo (23), em Limeira, no interior paulista. As crianças brincavam distraídas, sentadas no meio-fio da calçada, e conforme mostra o vídeo de uma câmera de segurança, não tiveram tempo de correr, já que o veículo aparece de surpresa em sua direção.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o indiciado havia fugido após o crime, se escondendo em uma residência. Após buscas, ele foi localizado, abordado e submetido ao teste do etilômetro, que resultou positivo para 0,44mg/L de álcool no organismo”, diz nota da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Segundo as informações, as vítimas foram socorridas no Pronto-Socorro local, onde permaneceram internadas.

O atropelador foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A Perícia e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados e o automóvel, apreendido. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e tentativa de homicídio pela Delegacia Seccional de Limeira.