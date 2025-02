Na madrugada deste sábado, 22 , a Capela do Centro de Pastoral e Catequese foi profanada: jogaram as Hóstias no chão e espalharam também pelo Sacrário. Levaram uma Hóstia que estava em um mini-ostensório.

Não o mais importante, mas a nível de informação, furtaram uma âmbula, tentaram arrombar as portas da Secretaria Paroquial, furtaram as ofertas da caixinha e arrancaram a câmera.