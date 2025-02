Contratação de serviço meteorológico é destaque da Agenda Celic na última semana do mês

O pregão eletrônico para a contratação de serviço de implantação e operação de 130 estações de monitoramento hidrológico,no Rio Grande do Sul, é um dos certames organizados pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para a semana de 24 a 28 de fevereiro.

O serviço de monitoramento integra a modalidade nowcasting de missão crítica, ou seja, para previsão de curto prazo. O objetivo é aprimorar a coleta de dados ambientais e fortalecer o sistema de prevenção e resposta a desastres naturais no Estado. Com prazo de execução de 24 meses, a contratação permitirá, entre outras ações, a instalação de sensores para medir níveis de rios e precipitações atmosféricas. O pregão eletrônico, solicitado pela Casa Militar, ocorre nesta quarta-feira (26/2), às 9h30.

Estão previstas, ainda, licitações para a compra de equipamentos médico-hospitalares, serviços gráficos e medicamentos de uso veterinário, entre outros. No total, são 29 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.