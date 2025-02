Samba na Gamboa com Milton Cunha traz desfiles históricos do carnaval

A apresentadora Teresa Cristina recebe o carnavalesco e comentarista Milton Cunha na edição inédita do programa Samba na Gamboa deste domingo (23), às 13h, na TV Brasil . No programa, o especialista aborda desfiles inesquecíveis das escolas de samba do carnaval carioca e a cantora interpreta clássicos com os maiores sambas-enredo de todos os tempos.

Teresa Cristina entoa músicas que atravessam gerações como "Bum Bum Paticumbum Prugurundum", samba campeão do Império Serrano em 1982; "Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia", canção do vice-campeonato da Beija-Flor em 1989; "O Ti Ti Ti do Sapoti", obra da Estácio de Sá em 1987; e "Histórias Para Ninar Gente Grande", samba que deu o título à Mangueira em 2019, entre outras.

O experiente cenógrafo explica os enredos das composições, destaca seus autores e fala sobre grandes personalidades do carnaval durante o bate-papo inédito. Milton Cunha revela bastidores e a repercussão desses sambas-enredo que fizeram história e ainda são lembrados como referência hoje.

O convidado também recorda carnavalescos que inovaram e deixaram importante legado, como Rosa Magalhães e Joãosinho Trinta. Milton Cunha ainda lembra de intérpretes que deram vida a performances inesquecíveis das agremiações com vozes únicas como Dominguinhos do Estádio e Neguinho da Beija-Flor.

Produção original da emissora pública, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal . O programa também tem versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Sambas-enredo e desfiles

Durante a conversa com Teresa Cristina no Samba na Gamboa , Milton Cunha reflete sobre o canto do público na Marquês de Sapucaí. "O samba-enredo é aquela mágica. Ninguém ganha no barracão, no CD ou nas plataformas digitais. É na hora. É o quesito mistério. Aquele que ninguém vê, mas todo mundo sente", diz.

Ainda sobre os sambas e seus intérpretes, o convidado é categórico: "Colocar samba no lugar da empolgação é muito bom. Quando a voz resolve tudo. Ela traz a multidão com ela", avalia sobre a importância dos cantores que embalam os foliões na Passarela do Samba.

Sobre "O Ti Ti Ti do Sapoti", música com versos que embalaram a Estácio de Sá em 1987, Milton Cunha recorda o timbre do vozeirão de Dominguinhos do Estácio e o entusiasmo da plateia na Avenida. "Era um samba chiclete. Todo mundo masca e vai atrás", opina.

Ele critica a reedição dos sambas nos carnavais recentes. "A magia não volta. É histórico. Quem viveu, viveu. Você pode até tentar reler. Mas fazer a imitação não vai conseguir. O tempo passou. A água do rio nunca é a mesma. Você se banha e ele vai. E você é outro", afirma.

Milton Cunha comenta o enredo "Histórias Para Ninar Gente Grande", do carnaval vitorioso da Mangueira em 2019. "Belíssimo. O fator Leandro Vieira. A escola de samba como consciência crítica para pensar a atualidade. É um samba que resgata quase 20 personagens e mistura essas personalidades. É um clássico da modernidade", aponta sobre a apresentação momesca organizada pelo carnavalesco revelação do Rio de Janeiro.

Programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa , Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa , tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.