Carnaval de São Paulo terá desfiles hoje no Sambódromo

O Sambódromo do Anhembi abre a avenida no início da noite deste sábado (22), em São Paulo, para os foliões mais chegados aos desfiles de carnaval. O público poderá acompanhar gratuitamente o enredo das dez escolas de samba do Grupo de Acesso II.

A programação terá início às 18h30 com uma novidade que a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) apresenta este ano - a Liga do Amanhã. O grupo é composto por crianças e adolescentes com idade entre 5 e 14 anos e é fruto de uma tentativa de estimular o interesse pela expressão cultural em comunidades da capital.

Logo após o desfile mirim, uma das escolas mais novas da região, a Raízes do Samba, que completa uma década de existência em novembro deste ano, ocupará a avenida.

Desfiles

A programação ainda conta com desfiles da Imperatriz da Paulicéia, Unidos do Peruche, Torcida Jovem, Pérola Negra, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Primeira da Cidade Líder, Brinco da Marquesa e Camisa 12.



Os portões do Sambódromo abrem às 18h. Não é necessário obter nem apresentar ingressos neste sábado, exceto se houver preferência por acompanhar os desfiles dos Camarotes Lounge e Esquenta. Nesse caso, ingressos podem ser adquiridos pelo site. A idade mínima para assistir aos desfiles é de cinco anos completos e qualquer menor de idade só pode entrar no Sambódromo na companhia dos pais ou responsáveis legais.