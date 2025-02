Rio tem sábado de praia, mais de 50 blocos e teste de luz na Sapucaí

O último fim de semana antes do carnaval no Rio de Janeiro começou marcado pelo calor. Nestes dois dias, a capital contará com dezenas de blocos pelas ruas, ensaios técnicos de escolas de samba e ainda teste de som no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Somente neste sábado (22), 53 blocos estão programados para animar ruas e praças da cidade. O grande destaque é o Bloco da Favorita, que faz parte do circuito de megablocos e, desde às 7h, transformou a Rua Primeiro de Março, no centro da cidade, em um baile funk a céu aberto, cercado por foliões com as mais diversas fantasias.

Pertinho dali, a fanfarra O Baile Todo tomou a praça Marechal Âncora, fazendo os foliões enfrentarem o calor ao som de funk em ritmo de carnaval.

Entre os principais blocos do sábado estão ainda o Céu na Terra, em Santa Teresa, também pela manhã na região central, e o mais que tradicional Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, zona sul, a partir das 14h.

Há opções em outras regiões da cidade, como as zonas norte e oeste. A programação completa com horário e percurso está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A lista também pode ser encontrada no site Carnaval de Rua .

Pela estimativa da prefeitura do Rio de Janeiro, da última sexta-feira de janeiro (31) até o sábado seguinte ao carnaval, em 8 de maço, o carnaval de rua carioca deve atrair cerca de 6 milhões de pessoas em 470 blocos.

Sambódromo

Este sábado terá mais uma noite de ensaios das escolas de samba do Grupo Especial no sambódromo da Marquês de Sapucaí. Será a vez de Beija-Flor , Mangueira , Vila Isabel e Portela.

Os ensaios técnicos são oportunidade para as escolas de samba levarem componentes para percorrer a avenida, ter contato com o samba-enredo, simular o desfile e ajustar coreografias e entrosamento entre as alas. Nessa fase, os carros alegóricos, as fantasias e algumas surpresas ainda não são revelados para o público.

As apresentações servirão também para testes de luz e som na Passarela do Samba.

A entrada do público é de graça. No último sábado (15), mais de 80 mil pessoas acompanharam os ensaios de Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Alvará definitivo

A Riotur, empresa da prefeitura que promove o turismo na cidade, informou neste sábado que o Sambódromo recebeu alvará definitivo do Corpo de Bombeiro.

“O Certificado de Aprovação foi emitido na sexta-feira (21), pela Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (DGST), após a regularização de todos os requisitos necessários, listados no Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que garantiu o funcionamento da infraestrutura nos últimos anos”, diz o comunicado da Riotur.

A aprovação definitiva é considerada “um marco significativo” para a organização do carnaval. “Antes, o evento era realizado com documentos provisórios, emitidos às vésperas dos desfiles, o que comprometia o planejamento”, frisou em nota o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Calor

O sábado no Rio é de tempo estável, apenas com variação de nebulosidade por conta da entrada de ventos úmidos no período da tarde. De acordo com o Alerta Rio, sistema de meteorologia da prefeitura carioca, o céu vai variar entre parcialmente nublado a nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuva.

As temperaturas seguirão elevadas, com máxima prevista de 37°Celsius.

Desde sexta-feira (21), a cidade regrediu do nível 4 para 3 de calor, caracterizado por registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Ao longo da semana, a onda de calor fez a cidade chegar ao nível 4 pela primeira vez desde que o sistema de níveis de calor foi implementado, em junho de 2024.

De acordo com o Alerta Rio, nos últimos seis dias, quatro tiveram máximas acima de 40° C, com destaque para a segunda-feira (17), quando o termômetro alcançou 44°C .