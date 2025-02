1,9 mil novos empreendimentos foram abertos na Região Celeiro em 2024

A Região Celeiro registrou a formalização de 1.924 pessoas jurídicas no ano passado. Os dados são da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCIS-RS), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC).

Do total, 1.538 (79,93%) são Microempreendedor Individual (MEI). Três Passos, Tenente Portela, Santo Augusto e Crissiumal, respectivamente, são os municípios da Região Celeiro com mais negócios neste formato.

Com a abertura de 263 novos empreendimentos no ano passado em Tenente Portela – somando MEIs e outros modelos – o presidente da ACISA, Antônio Ganacini, acredita que o Município possui quase dois mil CNPJs ativos. — Tenente Portela sempre foi uma cidade de empreendedores — destaca.

Em relação ao aumento expressivo de MEIs, o dirigente afirmou que, possivelmente, são trabalhadores que saíram da informalidade. — Essas pessoas formalizaram suas empresas para poder recolher imposto, tirar nota fiscal, fazer negócios com entes públicos e acessar benefícios sociais — completou.

Antônio Ganacini disse que o crescimento do número de firmas no Município deve ser celebrado, no entanto, gera preocupações. Segundo ele, existe um déficit de mão de obra qualificada em diversos setores.

— Temos o crescimento na quantidade de empresas, mas não temos o mesmo acompanhamento por parte da mão de obra qualificada. Inclusive, tivemos casos de empresas que fecharam as portas devido à falta de funcionários qualificados — revelou o presidente da ACISA.

A entidade planeja para o decorrer de 2025, medidas para captação, geração e qualificação de pessoas para atuarem no mercado de trabalho local.

A presidente da JUCIS-RS, Lauren Momback Mazzardo, explica que a autarquia procura oferecer rapidez e praticidade para aqueles que desejam iniciar ou regularizar suas atividades empresariais. Ela enfatiza que um dos grandes feitos da JUCIS-RS foi a redução do tempo para abertura de empresas: enquanto em 2021 era de um dia e 14 horas, hoje é de apenas duas horas.

