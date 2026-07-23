Balsa entre Barra do Guarita e Itapiranga permanece suspensa nesta quinta-feira

A travessia da balsa sobre o Rio Uruguai, entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC), segue suspensa nesta quinta-feira (23) devido à elevação do nível do rio.

Na quarta-feira, quando a operação foi encerrada às 19h, o Rio Uruguai estava 7,5 metros acima do nível normal. A expectativa era retomar o serviço às 7h desta quinta-feira, porém, durante a madrugada, o nível da água continuou subindo e atingiu 10,5 metros acima do normal.

Com isso, a travessia permanece interrompida e, até o momento, não há previsão para a retomada das operações ao longo do dia.

O Jornalismo da Rádio Província continuará acompanhando a situação. Assim que a travessia for restabelecida, a informação será divulgada no site da Rádio Província e na programação da emissora.

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