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Mavenir Classificada como Muito Forte na Avaliação do Cenário Competitivo do Núcleo de IMS e Voz da GlobalData em 2026

Plataforma MAVcore Nativa da Nuvem reconhecida como provedora de IMS e de Voice Core de primeira linha

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 03h25

RICHARDSON, Texas, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que desenvolve redes móveis nativas da nuvem, com foco em telecomunicações e IA integrada desde a concepção, anunciou hoje que a GlobalData classificou sua solução MAVcore (IMS e serviços de voz nativos da nuvem) como "Muito Forte" na sua avaliação de IMS and Voice Core: Competitive Landscape Assessment (junho de 2026), ranking a Mavenir entre os fornecedores de IMS e Voice Core mais bem avaliados do setor, ao lado de Nokia, ZTE e Ericsson.

O relatório avaliou fornecedores em cinco dimensões: arquitetura da solução, plataforma e desempenho, suporte a recursos e aplicativos, interoperabilidade e experiência de implantação. O MAVcore obteve uma classificação de Forte a Muito Forte em todos as cinco.

Fonte: GlobalData, IMS and Voice Core Competitive Landscape Assessment, June, 2026.

Arquitetura da solução: Muito Forte. O MAVcore foi projetado do zero como um IMS baseado em microsserviços e nativo da nuvem, criado especificamente para VoLTE e voz 5G, com uma única base de código unificada que facilita a migração de implantações baseadas em NFV para versões totalmente em contêiner.

Plataforma e desempenho: Muito Forte. A arquitetura altamente decomposta é dimensionada independentemente por função, viabilizando que as operadoras otimizem recursos por caso de uso e se adaptem aos padrões de tráfego em mudança sem degradar o desempenho.

Interoperabilidade: Muito Forte. O MAVcore oferece integração comprovada de vários fornecedores em ecossistemas de políticas, sinalização, mídia e dispositivos, uma exigência essencial para redes de vários fornecedores que a maioria das operadoras executa atualmente.

Suporte a recursos e aplicativos: Forte. O MAVcore oferece os principais recursos de IMS e os serviços suplementares que as operadoras exigem para implantações de voz VoLTE e 5G.

Experiência de implantação: Forte. A Mavenir expandiu sua empresa de voz para mais de 50 clientes em todo o mundo, incluindo implantações greenfield de alto perfil e projetos de transformação de voz com provedores de serviços de comunicações (CSPs) estabelecidos.

Além das cinco dimensões classificadas, a GlobalData destacou o roteiro de IA da Mavenir. A Mavenir está focada em serviços de IA em chamada, incluindo tradução simultânea, assistentes SMB agênticos e transcrição, visando o que a GlobalData identifica como a oportunidade de serviço de voz que mais cresce. Os recursos de segurança de sinalização, detecção de spam e gerenciamento de fraudes da Mavenir adicionam uma camada extra de diferenciação e uma base para serviços de valor agregado.

Com a evolução das chamadas de voz da interação entre humanos para a interação entre humanos e agentes, a Mavenir continuará a investir em arquitetura nativa da nuvem e serviços habilitados para IA que ajudam as operadoras a modernizar suas redes de voz e capturar novas fontes de receita.

"A nossa classificação de Muito Forte pela GlobalData valida o investimento que a Mavenir tem feito na arquitetura de voz nativa da nuvem", disse Sachin Karkala, EVP e Gerente Geral, IMS & RAN, Mavenir. "Com as operadoras em todo o mundo desativando redes legadas e buscando monetizar a voz por meio de serviços habilitados para IA, a abordagem nativa em nuvem da Mavenir possibilita que nossos clientes se movam mais rapidamente e em escala com confiança."

"A Mavenir projetou sua solução Cloud-Native IMS do zero para VoLTE e voz 5G", disse Andy Hicks, Analista Principal Sênior da GlobalData. "Essa arquitetura e a base da empresa de mais de 50 clientes de voz em todo o mundo estão entre os fatores que deram à Mavenir uma classificação muito forte na avaliação deste ano."

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações em mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contato com a Mídia:

Emmanuela Spiteri
[email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e640084-bb33-4433-baf4-c7d47f00ac15

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