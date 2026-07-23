Quinta, 23 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

SENAR-RS e Sindicato Rural de Tenente Portela celebram encerramento do Programa ATeG Agroindústria

Com expressiva presença de produtores e lideranças regionais, encontro realizado nesta quarta-feira (22) apresentou resultados, histórias de transformação e conquistas do setor no município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
23/07/2026 às 07h37
SENAR-RS e Sindicato Rural de Tenente Portela celebram encerramento do Programa ATeG Agroindústria
(Fotos: Jornal Província)

O Salão de Eventos do Parque Campestre Moconá foi palco, na noite de ontem (22), de um importante marco para o desenvolvimento do agronegócio e do empreendedorismo rural no Rio Grande do Sul. O SENAR-RS, em parceria com o Sindicato Rural de Tenente Portela e o Sistema FARSUL, reuniu dezenas de produtores, autoridades e representantes do setor para a solenidade de encerramento e apresentação dos resultados do grupo do programa Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) — Cadeia Agroindústria.

A expressiva presença de produtores rurais refletiu o impacto do programa na região, demonstrando a busca contínua dos agricultores e agroindustrializadores por inovação, gestão eficiente e agregação de valor aos seus produtos.
Evolução, melhorias e resultados na prática
A programação teve início às 19h com a abertura oficial conduzida por Márcia Muller, presidente do Sindicato Rural de Tenente Portela, que destacou a importância da parceria institucional para fortalecer as famílias rurais.
Na sequência, a técnica de campo responsável pelo acompanhamento do grupo, a nutricionista e mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos Jaqueline Kluge, apresentou o balanço das ações realizadas ao longo do ciclo. Em sua exposição, foram detalhadas a evolução das agroindústrias locais, as melhorias estruturais e sanitárias implantadas, além dos indicadores econômicos e gerenciais alcançados pelas propriedades assistidas.

Vozes do campo e confraternização
Um dos momentos mais marcantes da noite ocorreu durante o espaço reservado para os depoimentos dos participantes. Produtores assistidos compartilharam suas trajetórias, ressaltando os desafios superados e os ganhos de produtividade e rentabilidade obtidos graças ao suporte técnico do SENAR-RS.
Representantes da diretoria do SENAR e autoridades locais também fizeram uso da palavra, reafirmando o compromisso de continuar investindo em capacitação e assistência técnica para o meio rural.
Para encerrar o evento, foi servido um jantar de confraternização a todos os presentes, celebrando o sucesso do programa e fortalecendo os laços da comunidade agrícola de Tenente Portela.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 43 minutos

Três linhas de trens têm funcionamento interrompido em São Paulo

Manhã é de caos para os passageiros da capital paulista

 (Foto: Jornal Província)
Travessia Há 3 horas

Balsa entre Barra do Guarita e Itapiranga permanece suspensa nesta quinta-feira

Nível do Rio Uruguai subiu de 7,5 para 10,5 metros acima do normal durante a madrugada, impedindo a retomada da travessia nesta quinta-feira
Geral Há 13 horas

Parreira apresenta melhora e pode deixar UTI até o final de semana

Ex-técnico está internado no Rio de Janeiro desde o mês passado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Governo do Rio exonera comissionados em autarquia investigada

MP apontou possível desvio de mais de R$ 80 milhões no IRM

 (Foto: Jornal Província)
Travessia Suspensa Há 15 horas

Travessia de balsas é suspensa no Rio Uruguai entre RS e SC

Nível do Rio Uruguai chegou a 7,5 metros acima do normal, e operação será reavaliada na manhã de quinta-feira

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
14° Sensação
1.02 km/h Vento
94% Umidade
23% (0.51mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Sexta
21° 12°
Sábado
18° 13°
Domingo
24° 15°
Segunda
20° 16°
Terça
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

Century CR7: protótipo da Fifi Rally registra dados da prova
Câmara Há 9 minutos

Retrospectiva: Câmara aprovou no 1º semestre acordo Mercosul-UE, fim da escala 6x1 e reajuste para professores
Câmara Há 9 minutos

Retrospectiva: fim da escala 6x1 foi o destaque das aprovações da Câmara na área de trabalho
Câmara Há 9 minutos

Retrospectiva: Câmara aprovou acordo Mercosul–União Europeia e novas regras para exportações
Geral Há 43 minutos

Três linhas de trens têm funcionamento interrompido em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,42%
Euro
R$ 5,78 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,972,02 -1,05%
Ibovespa
177,547,56 pts 2.44%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7072 (22/07/26)
03
13
25
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3742 (22/07/26)
01
04
05
06
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias