SENAR-RS e Sindicato Rural de Tenente Portela celebram encerramento do Programa ATeG Agroindústria

O Salão de Eventos do Parque Campestre Moconá foi palco, na noite de ontem (22), de um importante marco para o desenvolvimento do agronegócio e do empreendedorismo rural no Rio Grande do Sul. O SENAR-RS, em parceria com o Sindicato Rural de Tenente Portela e o Sistema FARSUL, reuniu dezenas de produtores, autoridades e representantes do setor para a solenidade de encerramento e apresentação dos resultados do grupo do programa Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) — Cadeia Agroindústria.



A expressiva presença de produtores rurais refletiu o impacto do programa na região, demonstrando a busca contínua dos agricultores e agroindustrializadores por inovação, gestão eficiente e agregação de valor aos seus produtos.

Evolução, melhorias e resultados na prática

A programação teve início às 19h com a abertura oficial conduzida por Márcia Muller, presidente do Sindicato Rural de Tenente Portela, que destacou a importância da parceria institucional para fortalecer as famílias rurais.

Na sequência, a técnica de campo responsável pelo acompanhamento do grupo, a nutricionista e mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos Jaqueline Kluge, apresentou o balanço das ações realizadas ao longo do ciclo. Em sua exposição, foram detalhadas a evolução das agroindústrias locais, as melhorias estruturais e sanitárias implantadas, além dos indicadores econômicos e gerenciais alcançados pelas propriedades assistidas.



Vozes do campo e confraternização

Um dos momentos mais marcantes da noite ocorreu durante o espaço reservado para os depoimentos dos participantes. Produtores assistidos compartilharam suas trajetórias, ressaltando os desafios superados e os ganhos de produtividade e rentabilidade obtidos graças ao suporte técnico do SENAR-RS.

Representantes da diretoria do SENAR e autoridades locais também fizeram uso da palavra, reafirmando o compromisso de continuar investindo em capacitação e assistência técnica para o meio rural.

Para encerrar o evento, foi servido um jantar de confraternização a todos os presentes, celebrando o sucesso do programa e fortalecendo os laços da comunidade agrícola de Tenente Portela.



