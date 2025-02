Onda de calor no Rio Grande do Sul se estenderá até a próxima segunda-feira

Onda de calor tem se acentuado devido à falta de chuvas regulares no Norte da Argentina e no Centro-Oeste do Estado (Imagem: Divulgação | INMET)

A onda de calor que atinge grande parte do Estado do Rio Grande do Sul deve persistir, pelo menos, até a próxima segunda-feira (10/2), às 20 horas, conforme o novo aviso vermelho de grande perigo emitido nesta quarta-feira (5/2) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A tendência é que os termômetros na região ultrapassem os 40°C.

As áreas mais afetadas pelas altas temperaturas são toda a Região Metropolitana de Porto Alegre, o Sudoeste, Oeste, Sudeste e Nordeste do Estado. Neste intervalo, somente na sexta-feira (7/2) as temperaturas poderão ficar mais amenas, em torno de 29°C, segundo a previsão meteorológica, mas com sensação térmica elevada.

Uma onda de calor se caracteriza quando a temperatura máxima se mantém, por um período superior a cinco dias, acima de 5°C da média climatológica. O calor no Rio Grande do Sul já vem aumentando nos últimos dias.

Conforme o INMET, a onda de calor no Rio Grande do Sul tem se acentuado devido à falta de chuvas regulares na parte Norte da Argentina e no Centro-Oeste do Estado gaúcho, elevando a incidência da radiação solar que contribui para a elevação das temperaturas na região.

