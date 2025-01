Agência Brasil é agência de notícias mais premiada de 2024

A Agência Brasil ocupa o primeiro lugar entre as agências de notícias mais premiadas do ano, segundo levantamento realizado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia. O Ranking + Premiados da Imprensa está em sua 14ª edição listando os jornalistas e veículos mais premiados do ano, tanto nacionalmente como por região e plataforma.

Já a TV Brasil está em terceiro lugar no ranking das emissoras de televisão. Considerando todos os tipos de veículos de imprensa, a Agência Brasil ficou em 9ª no ranking dos 50 veículos mais premiados. A TV Brasil também faz parte do grupo, na 14ª posição.

O fotógrafo da Agência Brasil Paulo Pinto entrou para a lista dos jornalistas mais premiados de 2024, de acordo com o ranking elaborado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia. O profissional, que compõe a equipe da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em São Paulo, ganhou o segundo lugar da lista, que é liderada por Lalo de Almeida, repórter fotográfico da Folha de S. Paulo.

"Neste ano em que a Agência Brasil completa 35 anos, a premiação do portal Jornalistas & Cia é uma excelente notícia, resultado do compromisso com o jornalismo público. Os destaques à Agência Brasil , à TV Brasil e ao fotógrafo Paulo Pinto são fruto da qualidade de seus profissionais, da transparência editorial e da sintonia com os interesses da sociedade", destaca a diretora de Jornalismo da EBC , Cidinha Matos.

Para o diretor-presidente da EBC , Jean Lima, o prêmio comprova a relevância do trabalho da única agência pública de notícias em âmbito nacional e é também um reconhecimento ao serviço prestado por todos os profissionais da EBC . "Somam-se a esse resultado o prêmio Valdimir Herzog , concedido à Agência Brasil e à TV Brasil , além do APCA, atribuído ao Sem Censura . Tudo isso é reflexo do esforço conjunto para entregar à sociedade conteúdos que fortaleçam a comunicação pública e a democracia”, acrescentou Jean.