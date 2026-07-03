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Governo de Santa Catarina repassa R$ 22 milhões para cooperativas de energia elétrica

Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSCO Governo de Santa Catarina realizou, na noite desta quinta-feira, 2, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis, o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/07/2026 às 11h25
Governo de Santa Catarina repassa R$ 22 milhões para cooperativas de energia elétrica
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina realizou, na noite desta quinta-feira, 2, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis, o repasse de R$ 22 milhões para 22 cooperativas de energia elétrica catarinenses por meio dos Termos de Fomento coordenados pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço (Sicos). O ato foi liderado pelo governador Jorginho Mello e reuniu autoridades estaduais, representantes das cooperativas e lideranças do setor produtivo catarinense.

“O nosso governo olha para todas as regiões do estado, para todos os setores produtivos. Ao unir esforços com as cooperativas, a gente leva energia de qualidade pro interior, que também se desenvolve e contribui pra uma Santa Catarina ainda melhor”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Os recursos serão destinados ao fortalecimento da capacidade operacional das cooperativas, ampliando investimentos em modernização, manutenção e melhoria da infraestrutura energética, especialmente nas regiões do interior do Estado e no meio rural.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Leodegar Tiscoski, destacou a importância estratégica do cooperativismo para o desenvolvimento catarinense. “Santa Catarina possui um modelo cooperativista forte e eficiente, que ajuda a garantir energia de qualidade para o interior, fortalece a produção e impulsiona o desenvolvimento regional. Este investimento representa mais segurança energética, mais eficiência e melhores condições para o crescimento econômico do Estado”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário adjunto da Sicos, Edgard Usuy, ressaltou o impacto direto da iniciativa na competitividade e na infraestrutura catarinense. “As cooperativas exercem papel fundamental no atendimento das demandas do setor produtivo, especialmente no meio rural. As 22 cooperativas têm mais 310 mil associados. Estamos falando de famílias,  ou seja, quase 1 milhão de pessoas impactadas. O apoio do Governo do Estado reforça a capacidade de investimento e modernização dessas estruturas, contribuindo diretamente para a competitividade de Santa Catarina”, destacou.

O Governo do Estado reforçou durante a solenidade o reconhecimento ao papel histórico das cooperativas de energia elétrica na expansão da infraestrutura energética catarinense, especialmente em regiões onde o cooperativismo se consolidou como instrumento de desenvolvimento econômico e social.

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