O que faz uma empresa de tecnologia entrar no ranking GPTW?

Em um cenário onde profissionais de tecnologia buscam cada vez mais propósito, autonomia e desenvolvimento contínuo, a Framework estruturou um modelo de gestão baseado em escuta ativa, proximidade entre lideranças e construção constante de um ambiente de alta confiança. O resultado foi uma aprovação de 92% dos colaboradores e a entrada no ranking das melhores empresas para trabalhar de Minas Gerais. Segundo a empresa, a conquista está relacionada a uma estratégia voltada ao desenvolvimento da cultura organizacional e da experiência dos colaboradores.

"A cultura não pode existir apenas nas apresentações institucionais. Ela precisa estar presente nas decisões, na liderança e na experiência diária das pessoas. É isso que buscamos construir ao longo dos anos", afirma Jamila Ventura, Diretora de Pessoas e Cultura da Framework Digital.

A estratégia também gera impactos diretos nos negócios.

"Quando falamos de transformação digital, muitas vezes o foco está apenas na tecnologia. Mas a capacidade de inovar depende diretamente das pessoas. Investir em cultura não é um custo. É uma decisão estratégica de crescimento", destaca Leonardo Barros, CEO da empresa.

A entrada no ranking GPTW reforça uma discussão cada vez mais presente no mercado: em um cenário onde tecnologia se torna acessível rapidamente, o diferencial competitivo sustentável continua sendo a capacidade de desenvolver, engajar e reter talentos.

"Para a Framework, esse reconhecimento não representa um ponto de chegada, mas a validação de um modelo que continuará evoluindo nos próximos anos", conclui Leonardo.