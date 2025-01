Inscrições para 460 vagas de concurso do Ibama estão abertas

As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estão abertas desde às 10h da manhã desta quinta-feira (30) e poderão ser feitas até às 18 horas do dia 18 de fevereiro, no horário de Brasília.

Ao todo, o certame oferece 460 vagas para nível superior, sendo 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o cargo de analista ambiental, distribuídas nas 27 unidades da federação.

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 9.994 para todos os cargos, com pagamento de gratificação por qualificação nos seguintes valores: R$ 464 para curso de especialização, R$ 922 para mestrado e R$ 1.387 para doutorado.

Os candidatos farão as provas objetiva e discursiva em 6 de abril nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca escolhida para organizar o certame. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 20 de fevereiro.

Os candidatos que se autodeclararem negros concorrerão simultaneamente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Até o fim do período de inscrição, o candidato pode desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros, se desejar.

Cotas

Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o interessado deverá fazer a opção no ato de inscrição e autodeclarar-se negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até o fim do período de inscrição, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros.

As pessoas negras que obtiverem pontuação suficiente para aprovação em ampla concorrência deverão figurar tanto na lista de classificados dentro das vagas reservadas, quanto na lista de classificados da ampla concorrência.

No caso de concorrência a uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência, o candidato deverá marcar a escolha também no momento de inscrição. É preciso enviar a imagem legível de laudo médico.

Isenção

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição será de 30 de janeiro a 5 de fevereiro.

De acordo com o edital, podem solicitar a isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), além dos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O upload das imagens dos documentos necessários para solicitar a isenção da taxa de inscrição no site deve ser feito pelo seguinte site: https://security.cebraspe.org.br/IBAMA_25/Upload/Isencao/ .

Atendimento especializado

Candidatos que precisam de atendimento especializado, devem assinalar os recursos especiais necessários no momento da inscrição.

Provas

No dia do exame, em 6 de abril, os inscritos terão quatro horas e 30 minutos para preencher as questões do concurso. As provas objetivas terão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

A prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá em uma redação de até 30 linhas sobre o tema a ser proposto.

Cronograma

A avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; bem como o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros serão realizados em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na internet , a partir das 19h do dia 8 de abril.

A divulgação do resultado final das provas objetivas e do resultado provisório da prova discursiva está prevista para 7 de maio.