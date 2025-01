Governador vistoria início das obras de duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, em Caxias do Sul

"É uma intervenção estratégica para a Serra, região que tem papel central na economia do Rio Grande do Sul", afirmou Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite vistoriou o início das obras de duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 78 da rodovia ERS-122, em Caxias do Sul, nessa quarta-feira (29/1). As intervenções são realizadas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as estradas do Bloco 3.



O investimento previsto pela concessionária é de R$ 50 milhões e o prazo da obra é de 18 meses. No local, circulam 20 mil veículos por dia, sendo aproximadamente 30% de veículos comerciais (caminhões).

Obra beneficiará mais de 20 mil motoristas que transitam diariamente neste trecho -Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

"Esta obra é um exemplo concreto do que planejamos ao estruturar o programa de concessões. Em pouco mais de um ano, a concessionária já implantou o sistema free flow e agora inicia a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, uma obra de R$ 50 milhões que beneficiará diretamente os mais de 20 mil motoristas que transitam diariamente por este trecho. É uma intervenção estratégica para a Serra, região que tem papel central na economia do Rio Grande do Sul", afirmou Leite.

A nova estrutura será resiliente e foi projetada para atender ao tráfego de veículos da região. A obra de duplicação acontecerá sem a interferência no tráfego. A ponte terá 268 metros de extensão, 32 metros de altura e 12 metros largura.



“Quando falamos dos benefícios de uma concessão, estamos falando de alavancar investimentos em rodovias. Com ações como essa, que é muito esperada pela região da Serra. A ponte duplicada vai ajudar a escoar a produção, além de ser uma obra resiliente”, explicou o secretário-adjunto da Reconstrução Gaúcha, Gabriel Fajardo.

Duplicação acontecerá sem interferência no tráfego, o que é importante para o escoamento da produção na região -Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

O Bloco 3, que é composto por seis rodovias (ERS-122, ERS-240, RSC-287, ERS-446, RSC-453 e BR-470), receberá investimentos de R$ 4,8 bilhões, em obras de duplicação de 67% dos trechos, implantação de 59 quilômetros de terceiras faixas, 10 quilômetros de ciclovias e 30 quilômetros de vias marginais, entre outras melhorias.

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, reitera que o trabalho da concessionária está apenas começando, e que muito ainda deve ser feito por todo o bloco 3 da concessão. “Para realizar grandes obras é necessário planejamento e organização, o que garante que todas as etapas sejam concluídas com êxito. Para isso também contamos com o apoio e compreensão da comunidade, pois se trata de uma intervenção de grande impacto no tráfego durante este período”, ressaltou Peres.