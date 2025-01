Estado entrega primeira licença ambiental de tratamento térmico para borracha

Seguindo as diretrizes de desenvolvimento sustentável previstas no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS , o governo do Estado entregou a primeira licença ambiental para a atividade de tratamento térmico para borracha. A Licença de Operação (LO) foi entregue à empresa Recicla Mais, em Gravataí, que recicla pneus inservíveis e destina os resíduos, transformados em matéria-prima, para outros setores econômicos.

A LO foi repassada nesta terça-feira (28/1) pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em ato realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com a presença do secretário Ernani Polo.

O termo autoriza a produção total do processo de pirólise, método mais sustentável, limpo e eficiente. Por meio da decomposição da borracha, é possível transformar o pneu em suas matérias primas separadamente. Deste processo também resulta um gás que pode ser utilizado para a alimentação do próprio maquinário e, o excedente, passa por um processo de lavagem e purificação.

A Fepam emitiu, ainda, a Licença Prévia (LP) para uma nova planta de recuperação de sucata de borracha, a ser instalada em Viamão.

“O processo desencadeia um efeito ambiental significativo e segue um dos habilitadores do Plano de Desenvolvimento, que é a área de recursos naturais, o que promove a redução do impacto ambiental. Além disso, a empresa, que atualmente está localizada em Gravataí, vai mudar a sua sede para Viamão, na área do Distrito Industrial Alvorada-Viamão, onde adquiriu um lote, o que vai garantir maior produtividade com o apoio do Estado”, afirmou Polo.

“A licença ambiental é uma conquista da empresa, que investiu em tecnologia, em estudos e em pesquisas para atingir todos os padrões de exigência de emissões, buscando resíduo zero dos seus processos”, comentou o diretor técnico da Fepam, Gabriel Ritter.

A empresa já tem relações comerciais com Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A administradora da Recicla Mais, Laura Panzer, comemorou o recebimento da licença. “Essa empresa é familiar e existe desde 2017, começando com meu pai. A licença vai viabilizar a ampliação da capacidade produtiva, que hoje é de 100 toneladas por dia”, frisou.