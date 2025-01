Vereador é investigado após fala racista em sessão no RS

O vereador José da Silva Richter (MDB), de Independência, no Noroeste do RS, é investigado pela Polícia Civil do estado por uma fala racista proferida durante uma sessão na tribuna Câmara Municipal, da qual ele também é presidente.

Na sessão de 20 de janeiro, o parlamentar criticava a gestão do ex-prefeito João Edécio (PRD) e falava sobre a possibilidade de investigar possíveis “bobagens” de políticos de oposição da cidade. Durante a fala, o vereador usou a expressão “negrice” como sinônimo de bobagem.

“Se eles pensam e me olham enviesado, e me olham brabo, não tem problema nenhum, é direito deles, mas eu não tenho nada contra eles. Agora, se fizerem negrice, se fizerem bobagem, vão pagar caro, podem ter certeza disso, vamos investigar tudo”, disse Richet.

Em nota, Richter diz que a expressão que usou é “não apropriada” e afirma que foi “infeliz na colocação”. O vereador ainda diz que considera a fala “equivocada”. Leia a nota completa abaixo.

Não houve registro de ocorrência sobre o caso, mas o delegado João Vittorio Barbato instaurou um inquérito de ofício (quando o delegado determina o início de uma investigação mesmo sem denúncia).

Nota de José da Silva Richter

“Em retorno ao questionamento acerca da minha fala perante a Tribuna desta Câmara de Vereadores, quando, dentro de um contexto geral utilizei a expressão ‘negrice”, tenho a dizer que realmente usei a expressão não apropriada e fui infeliz na colocação. Entretanto, jamais tentei usar um termo no sentido racista, mas compreendo que trata-se de uma fala equivocada.

Naquele momento da fala (reconheço que equivocada) estava estarrecido e muito indignado com a inscrição do nosso Município no CADIN, em decorrência da má gestão do governo anterior, fato que acarreta muitos prejuízos ao nosso Município.

Tenho anos 35 anos de vida pública, de prestação de serviços aos nossos munícipes, sendo que jamais respondi processo criminal de qualquer natureza.”