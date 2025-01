Carnaval de rua de São Paulo bate recorde, com 767 blocos inscritos

O Carnaval de rua de São Paulo bateu recorde no número de blocos inscritos: 767 no total. Ao todo, estão previstos 860 desfiles nas ruas da capital, já que um bloco pode se apresentar mais de uma vez.

Até o ano passado, o maior número de blocos inscritos tinha sido 2020, com 644. Depois veio a pandemia, quando a cidade ficou dois anos sem desfiles. Em 2023, foram 475 inscritos e, em 2024, 579.

O período tradicional dos desfiles dos blocos de rua começa no pré-carnaval, em 22 de fevereiro, e termina no pós-carnaval, em 8 e 9 de março. Em 2025, o Carnaval começa no sábado, 1º de março, e a quarta-feira de Cinzas cai no dia 4 de março.

“Estamos prontos para receber todos os foliões com um Carnaval ainda mais seguro e bem estruturado. O trabalho da SPTuris é garantir que o evento seja acessível e divertido para todos, e cada detalhe foi planejado com muito cuidado para garantir a segurança e o conforto de quem estará nas ruas”, disse, em nota, Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

A prefeitura, por meio da SPTuris, é responsável pela organização da festa de rua, desde a inscrição dos blocos até a implementação das normas de segurança. Segundo a gestão municipal, as descrições e trajetos dos blocos devem ser publicados nos próximos dias, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.