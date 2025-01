Leite destaca legado da GM no RS durante celebração do centenário da empresa no Brasil

O governador Eduardo Leite participou nesta terça-feira (23/1), em São Paulo, da celebração do centenário da General Motors no Brasil. O evento reuniu autoridades como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o governador Tarcísio de Freitas (SP), executivos e parceiros da empresa.

"A história centenária da GM no Brasil tem um capítulo especial no Rio Grande do Sul. A planta de Gravataí não é apenas a maior da América do Sul, mas também pioneira em práticas sustentáveis e eficiência produtiva", destacou Leite em seu discurso.

O complexo industrial de Gravataí, que já produziu mais de 4,7 milhões de veículos desde sua inauguração em julho de 2000, foi a primeira unidade da GM fora de São Paulo. Em seus 24 anos de operação no Rio Grande do Sul, a fábrica revolucionou a indústria automotiva ao inaugurar globalmente o conceito de condomínio industrial, reunindo fornecedores no mesmo complexo para otimizar a produção.

"A GM é um exemplo de como podemos unir crescimento econômico com sustentabilidade", afirmou Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

"São 24 anos gerando empregos, desenvolvimento e inovação. A GM é um exemplo de como podemos unir crescimento econômico com sustentabilidade", ressaltou o governador, lembrando que a unidade gaúcha foi pioneira ao obter a certificação Zero Aterro e é referência em indústria 4.0.

Durante o evento, foi destacado o recente anúncio de investimentos de R$ 1,2 bilhão no complexo gaúcho, parte de um pacote de R$ 7 bilhões para o Brasil até 2028. Os recursos serão destinados à modernização da planta e ao desenvolvimento de um novo produto da linha Chevrolet, com lançamento previsto para 2026.

Em suas falas, os executivos da GM reforçaram o compromisso da montadora com o futuro da indústria automotiva no Brasil. Além dos investimentos em modernização, a GM tem avançado em sua meta de neutralidade em carbono até 2040, com o objetivo de aliar crescimento econômico com responsabilidade ambiental.