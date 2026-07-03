Sexta, 03 de Julho de 2026
5°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova política de incentivo à arte produzida por pessoas com deficiência

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/07/2026 às 20h10
Comissão aprova política de incentivo à arte produzida por pessoas com deficiência
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6666/25, que cria a Política Nacional de Promoção da Arte Inclusiva. A proposta prevê apoio, incentivo e mais visibilidade para artistas com deficiência, além de fortalecer projetos culturais com acessibilidade para o público.

O projeto, de autoria do deputado Amom Mandel (Republicanos-AM), busca garantir a participação de pessoas com deficiência na produção artística e cultural do país. Segundo o autor, a proposta segue os princípios da Lei Rouanet e da Política Nacional das Artes , que incentivam a inclusão e a acessibilidade nas ações culturais.

Pela proposta, espaços culturais públicos que recebem recursos do governo federal deverão adotar, de forma gradual, medidas de acessibilidade na comunicação, na estrutura física e nas tecnologias utilizadas. As regras serão definidas em regulamento do Poder Executivo.

A comissão aprovou o projeto com emendas da relatora, deputada Erika Kokay (PT-DF). Uma das mudanças estabelece que a nova política será executada por meio dos mecanismos de financiamento à cultura já previstos na legislação.

Segundo Kokay, a cultura é um direito de todas as pessoas e deve ser acessível tanto para quem produz quanto para quem participa das atividades culturais. "O que se busca com a proposição sob exame é justamente contribuir para assegurar esses direitos às pessoas com deficiência", afirmou.

Próximas etapas
 A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Lei reconhece município paranaense como Capital Nacional da Louça

Em Campo Largo, são produzidas 36 milhões de peças de porcelana e cerâmicas por ano

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que amplia mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras

Trata-se de uma medida de restrição comercial sobre produtos importados; texto continua em análise na Câmara dos Deputados

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova proposta que regulamenta profissão de coletor de lixo

Projeto seguirá para o Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova criação de plataforma de teleatendimento psicológico para comunidades escolares

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova prioridade para teste do pezinho e outros exames de triagem neonatal

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
1.67 km/h Vento
80% Umidade
4% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
14°
Quarta
16°
Últimas notícias
Câmara Há 54 minutos

Lei reconhece município paranaense como Capital Nacional da Louça
Esportes Há 54 minutos

Douglas Santos traz vivência do ouro olímpico para buscar o hexa
Geral Há 54 minutos

Escritório Antifacção no RJ vai integrar forças estaduais e federais
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que amplia mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras
Economia Há 1 hora

CMN regulamenta Fies Empreendedor e Desenrola Adimplentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 341,980,67 -0,22%
Ibovespa
174,070,27 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7055 (02/07/26)
07
20
22
38
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3725 (02/07/26)
01
02
04
05
06
08
11
13
14
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias