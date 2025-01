Governador Eduardo Leite reúne secretariado e traça diretrizes para 2025

Em sua fala, o governador reforçou a importância do Plano Rio Grande como bússola para as ações do governo -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O governador Eduardo Leite comandou nesta quarta-feira (22/1), na sede da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, a primeira reunião do Conselho de Secretariado de 2025. No encontro, foram discutidos temas estratégicos como a renegociação da dívida com a União (Propag), o plano de comunicação para o ano e as diretrizes políticas para os próximos meses.

Em sua fala, o governador reforçou a importância do Plano Rio Grande como bússola para as ações do governo. “O Rio Grande do Sul não precisa apenas se reconstruir, mas se fortalecer. O Plano Rio Grande é o nosso guia para construir um Estado mais resiliente e preparado para o futuro", destacou.

-Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Leite cobrou empenho do secretariado na entrega de resultados. "Começamos 2025 com conquistas importantes, como ter o menor índice de extrema pobreza do Brasil e ser o Estado mais inovador do país. Mas não podemos nos acomodar. Precisamos da mobilização de todos para consolidar a reconstrução e acelerar o desenvolvimento", afirmou.

Durante a reunião, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) apresentou os detalhes do Programa de Pagamento de Dívidas (Propag) e seus impactos para o Estado. O governador encerrou o encontro reforçando que 2025 será um ano decisivo para o Rio Grande do Sul.

“Temos o desafio de transformar a superação da tragédia em impulso para o desenvolvimento. Com planejamento, responsabilidade fiscal e trabalho em equipe, vamos fazer deste um ano de realizações para os gaúchos", concluiu.