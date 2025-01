DNIT inicia retirada de veículos da ponte Juscelino Kubitschek

“A estrutura remanescente está sendo monitorada dinamicamente, com tecnologia adequada para detectar pequenas movimentações na sua estrutura. Desse modo, o planejamento poderá ser redirecionado, caso as equipes observem movimentações na estrutura durante a operação”, explicou o Dnit, por meio de nota.

Os trabalhos para a retirada de veículos que permanecem nos restos da estrutura remanescente da Ponte Juscelino Kubitschek , na BR-226, entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, têm sequência nesta quarta-feira (22).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

INSS Há 25 minutos Erro no sistema do INSS faz com que alguns aposentados de Tenente Portela recebam valores elevados em suas contas Diversos beneficiários relataram que receberam depósitos atípicos em suas contas, com valores que variaram entre R$ 60 mil e R$ 112 mil.

Geral Há 2 horas Empresa no RJ revendia carne que estragou durante enchentes no Sul Ao menos uma pessoa foi presa em Três Rio, no centro-sul fluminense

Geral Há 2 horas Preso PM suspeito de ser o segundo atirador contra Gritzbach Total detidos sobe para 26, sendo 17 policiais militares

Fazenda Há 3 horas Varejo gaúcho mantém trajetória positiva das vendas As vendas do varejo gaúcho continuam apresentado resultados positivos no acumulado dos últimos 12 meses. De acordo com os dados do Boletim Setorial...