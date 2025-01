Homem é preso enquanto estava internado em hospital de Tenente Portela

Furto Há 2 horas Furto de milho é registrado no interior de Crissiumal O agricultor Áureo Massmann relatou que uma grande quantidade de espigas de milho foi subtraída de sua lavoura, que estava prestes a ser colhida.

Três de Maio Há 2 horas Mulher com filho no colo se joga de carro para fugir de sequestro em Três de Maio A mulher e o filho, foram socorridos por um homem que passou no local.