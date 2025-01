A Brigada Militar através do 4ºBPAF, equipe da PATRIM, apreendeu nesta quarta-feira (08) 14.480 maços de cigarro de origem estrangeira, no município de Dr. Maurício Cardoso.

O contrabando estava acondicionado no interior de uma caminhonete, que após consulta no sistema integrado, foi constatdo se tratar de veículo em situação de furto. O veículo estava equipado com sistema de rádiocomunicador.