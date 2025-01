Adolescente é apreendida com mais de 4 quilos de cocaína em Três Passos

Na manhã desta quarta-feira (8), a Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, apreendeu em flagrante uma adolescente que transportava 4,150 quilos de cocaína em Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Delegacia de Polícia da cidade, a droga foi localizada durante uma abordagem realizada como parte de uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes. Após a lavratura do auto de apreensão, a jovem foi encaminhada ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar possíveis envolvidos no esquema de tráfico.