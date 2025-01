Apreensão Há 46 minutos Adolescente é apreendida com mais de 4 quilos de cocaína em Três Passos A adolescente que transportava 4,150 quilos de cocaína.

Humaitá Há 1 dia Homem está preso por porte ilegal de arma em Humaitá Ação da Brigada Militar apreende revólver, munições e celulares com o suspeito