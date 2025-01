Brigada Militar resgata pássaros silvestres mantidos em cativeiro em Passo Fundo

Na quinta-feira (02/01), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), realizou Operação de fiscalização e combate a pássaros silvestres mantidos em cativeiro, no município de Passo Fundo.

Através de denúncias feitas pelo aplicativo de mensagens do 3º BABM, os policiais militares flagraram três residências, do município, onde estavam os animais.

No primeiro local, no bairro Vera Cruz, a equipe do 3º BABM constatou nove pássaros silvestres mantidos, ilegalmente, em gaiolas. Foram identificadas as espécies, popularmente, conhecidas como Canário-da-terra, Sabiá, Azulão e Coleirinho.