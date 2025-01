Homem é morto a tiros em Boa Vista do Buricá, um indivíduo foi preso

Neste último sábado 03/01, no bairro João de Barro em Boa Vista do Buricá, as 21h05mn, homem de 41 anos foi morto a tiros no quarto de uma residência, o irmão da vítima disse que três suspeitos correram em direção do mato.

Na BR-472, próximo da ponte, foi abordado um indivíduo de Porto Alegre, o qual confessou que estava junto com os outros dois e iria pegar um ônibus de volta para Porto Alegre. Indivíduo foi preso e levado para a DPPA de Santa Rosa. No local ainda foram apreendidos um revólver Argentino calibre 32.