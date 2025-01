Identificado às cinco vítimas fatais do gravíssimo acidente em São Miguel das Missões

O acidente envolveu três veículos na curva do rodeio na ERS 536, em São Miguel das Missões.



No veículo Ômega com placas de Salvador das Missões, havia dois ocupantes que morreram no local, sendo eles: Adelita Vagner de 21 anos e Rafael Antônio Hoffmann Mattiazzi, 43 anos, ambos natural de Cerro Largo.

O veículo Ômega pegou fogo logo após a colisão.



O segundo veículo envolvido foi uma C-3 Citroen placas de Caibaté, com seis ocupantes, todos da mesma família, com três vítimas fatais, sendo eles: Miguel Gonsalves Rutsatv, 03 anos e seus avós Dorli Bialva Gonsalves, 65 anos, Maria Alaide Sommer Gonsalves, 67 anos, naturais de Pirapó.



Os pais do menino Miguel de 3 anos que faleceu no acidente, estão internados no Hospital Regional das Missões. Já o irmão de 7 anos, foi liberado ainda na madrugada após atendimento médico.



No terceiro veículo, um Ford Focus com placas de Farroupilha, que também se envolveu no acindente, havia uma casal de ocupantes que não se feriram.



As causas do acidente, serão elucidadas pelas autoridades competentes.