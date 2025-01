Quatro pessoas ficam feridas em acidente na ERS 324 em Ronda Alta

Na tarde de quarta-feira, 1º de janeiro, por volta das 16h30min um acidente grave ocorreu na ERS-324, entre a entrada para a comunidade Linha Siqueira e a entrada para o Engenho Velho, em Ronda Alta.



A colisão envolveu um veículo Corsa, ocupado por quatro pessoas: duas mulheres, uma criança e o condutor.



As autoridades, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual, foram rapidamente acionadas para atender a ocorrência. Três pessoas apresentaram ferimentos graves e necessitaram de cuidados imediatos. Os feridos são moradores da comunidade do Alto Recreio, interior de Ronda Alta.



O motorista do Corsa também sofreu alguns ferimentos, mas seu estado de saúde não foi considerado crítico.



O acidente causou lentidão no trânsito da rodovia, que só foi normalizado após a finalização do atendimento às vítimas e a remoção do veículo acidentado.