Carreta tomba na ERS-207 entre Crissiumal e Humaitá

A Administração Municipal e autoridades de trânsito pedem atenção redobrada e cautela aos motoristas que utilizam a rodovia, especialmente ao passarem pelo trecho do acidente. Equipes locais estão avaliando as condições para a retirada da carreta e a liberação completa da via.

Acidente Há 3 horas Identificado às cinco vítimas fatais do gravíssimo acidente em São Miguel das Missões No terceiro veículo, um Ford Focus com placas de Farroupilha, que também se envolveu no acindente, havia uma casal de ocupantes que não se feriram.

Acidente Há 4 horas Quatro pessoas ficam feridas em acidente na ERS 324 em Ronda Alta A colisão envolveu um veículo Corsa, ocupado por quatro pessoas: duas mulheres, uma criança e o condutor.

Incêndio Há 4 horas Focos de incêndio em vegetação são combatidos na ERS-330 em Tenente Portela As autoridades reforçam o pedido para que a população evite qualquer prática que possa provocar incêndios, como jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação.

Acidente Há 4 horas Bicaquense e marido morrem em acidente no Mato Grosso do Sul As vitimas foram identificadas como Andrea Brezolin e Gledson Peixoto. Ela era natural de Coronel Bicaco.