Focos de incêndio em vegetação são combatidos na ERS-330 em Tenente Portela

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas a baixa umidade e o calor intenso são fatores que podem ter contribuído para o alastramento das chamas. Os bombeiros continuam no local monitorando a área para garantir que o fogo seja totalmente extinto e que novos focos não surjam.

Acidente Há 3 horas Identificado às cinco vítimas fatais do gravíssimo acidente em São Miguel das Missões No terceiro veículo, um Ford Focus com placas de Farroupilha, que também se envolveu no acindente, havia uma casal de ocupantes que não se feriram.

Acidente Há 4 horas Quatro pessoas ficam feridas em acidente na ERS 324 em Ronda Alta A colisão envolveu um veículo Corsa, ocupado por quatro pessoas: duas mulheres, uma criança e o condutor.

Acidente Há 4 horas Carreta tomba na ERS-207 entre Crissiumal e Humaitá Apesar do impacto, não houve registro de feridos, já que apenas o compartimento de carga tombou

Acidente Há 4 horas Bicaquense e marido morrem em acidente no Mato Grosso do Sul As vitimas foram identificadas como Andrea Brezolin e Gledson Peixoto. Ela era natural de Coronel Bicaco.